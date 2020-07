సత్య చిత్రం కొత్త జన్మనిచ్చింది : కోన వెంకట్‌

హైదరాబాద్‌ : జేడీ చక్రవర్తి, ఊర్మిళ ప్రధాన పాత్రల్లో దర్శకుడు రామ్‌గోపాల్ వర్మ రూపొందించిన చిత్రం `సత్య`. 1998లో విడుదలై మంచి విజయం సాధించింది. ఈ సినిమా విడుదలై నేటికి (జులై 3) 22 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా రచయిత కోన వెంకట్ ఈ చిత్రంతో తనకున్న అనుభవాన్ని ట్విటర్‌ ద్వారా తెలియజేశారు. ‘22 సంవత్సరా క్రితం నా జీవితంలో ఒక అద్భుతం జరిగింది. ‘చావు అంచుకు వెళ్లిన నా జీవితానికి ఈ చిత్రం మరో కొత్త జన్మని ఇచ్చింది. రచయతగా ఒక జననం. రాంగోపాల్‌ వర్మ రూపంలో ఓ అవకాశం. సత్య సనిమాతో ఓ పూనాది. ఈ పునాదిపై ఇప్పటి దాక 54 అంతస్థుల రచనా సైథం నిర్మించే అదృష్టం. నా జీవితాన్ని మార్చిన ఆ సినిమాను, రాము ని ఎప్పటికి మర్చిపోలేను’ అంటూ నాటి జ్ఞాపకాన్ని ట్విటర్‌ వేదికగా అభిమానులతో పంచుకున్నారు.

దీనికి ‘అవకాశం అనేది దేవుడితో సమానం. అవకాశం ఇచ్చేవాడు భగవంతుడి కంటే ఎక్కువ. ఈ విషయంలో వర్మకు, సత్య సినిమాకు ఎప్పటికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూనే ఉంటాను’ అని కోన వెంకట్ కామెంట్‌ చేశారు.



Opportunity is God!! The one who gives the opportunity is more than God !! I’m forever great full to @RGVzoomin & SATYA.. 3rd July 1998. #22YearsOfSatya pic.twitter.com/wYWMbYGuzz