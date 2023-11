Samantha Vacation Mode Up On Hill Photos Goes Viral

Samantha | ఎత్తెన కొండపై సమంత.. ఇంతకీ ఎక్కడికెళ్లిందో తెలుసా..?

Samantha | గ్లామరస్‌ పాత్రలతోపాటు లేడీ ఓరియెంటెడ్ సబ్జెక్టులు చేస్తూ వన్ ఆఫ్ ది లీడింగ్ హీరోయిన్‌గా కొనసాగుతోంది సమంత (Samantha). ప్రస్తుతం అమెరికన్ ఫిల్మ్‌ చెన్నై స్టోరీస్‌తోపాటు హిందీ ప్రాజెక్ట్‌ సిటడెల్‌ (Citadel) వెబ్‌ సిరీస్‌లో నటిస్తోంది.

November 16, 2023 / 05:59 PM IST

Samantha | గ్లామరస్‌ పాత్రలతోపాటు లేడీ ఓరియెంటెడ్ సబ్జెక్టులు చేస్తూ వన్ ఆఫ్ ది లీడింగ్ హీరోయిన్‌గా కొనసాగుతోంది సమంత (Samantha). యశోద సినిమాతో సూపర్ సక్సెస్ అందుకున్న సామ్‌.. గుణశేఖర్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన శాకుంతలం సినిమాతో ప్రేక్షకులు, అభిమానులను కొంత నిరాశకు గురిచేసింది. ఇటీవలే విజయ్‌ దేవరకొండతో కలిసి నటించిన ఖుషి సూపర్ హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది. ప్రస్తుతం అమెరికన్ ఫిల్మ్‌ చెన్నై స్టోరీస్‌తోపాటు హిందీ ప్రాజెక్ట్‌ సిటడెల్‌ (Citadel) వెబ్‌ సిరీస్‌లో నటిస్తోంది.

ప్రొఫెషనల్‌ కమిట్‌మెంట్స్‌తో బిజీగా ఉండే సామ్‌ కొంతకాలంగా ఎక్కువ సమయాన్ని వెకేషన్లకు కేటాయిస్తుందని తెలిసిందే. ఈ బ్యూటీ తాజాగా ఓ ఎత్తెన కొండపై ఉన్న అరుగు మీద కూర్చుంది. పక్కనే మరో వ్యక్తి కూడా ఉన్నారు. ఇంతకీ ఈ బ్యూటీ ఎక్కడికెళ్లిందనే కదా మీ డౌటు. సామ్‌ పొరుగు దేశం భూటాన్‌కు స్నేహితులతో కలిసి టూర్ వేసింది. కొండపై నుంచి ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదిస్తూ.. సరదా సమయాన్ని గడిపింది. ఇంతకీ సామ్‌ పక్కనే ఉన్న మరో వ్యక్తి ఎవరో తెలుసా..? డిజైనర్‌ క్రేషా బజాజ్‌.

ఈ ఇద్దరితో కలిసి వెకేషన్‌లో ఉన్న ఇంకో వ్యక్తి ఎవరనేది తెలియాల్సి ఉంది. ఇప్పుడీ ఫొటోలు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. కొన్ని రోజుల క్రితం సిటడెల్‌ షూట్‌లో భాగంగా బాలీవుడ్ యాక్టర్ వరుణ్ ధవన్‌ అండ్‌ టీంతో ఇంగ్లాండ్‌లో దిగిన స్టిల్‌ను ఇన్ స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేయగా.. నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. రాజ్‌-డీకే దర్శకత్వంలో సిటడెల్‌ ఇండియన్ వెర్షన్‌లో వరుణ్‌ధవన్‌, సమంత నటిస్తున్నారని తెలిసిందే.

వెకేషన్‌ మూడ్‌లో ఇలా..

Our @Samanthaprabhu2 enjoyed her vacation, and had a great time. Wishing for happiness like this every day! ❤️ #Samantha #SamanthaRuthPrabhu pic.twitter.com/PdzLir6H3D — Samantha FC || TWTS™ (@Teamtwts2) November 16, 2023

గాల్లో తేలిపోతున్న సమంత..

She's as vibrant as a peacock, with a personality as colorful and captivating as its feathers @Samanthaprabhu2! 🫶🏻🧡 #Samantha || #SamanthaRuthPrabhu pic.twitter.com/PR8IgYhDsZ — Samantha FC || TWTS™ (@Teamtwts2) February 2, 2023

బ్లాక్ అవుట్‌ ఫిట్‌లో సమంత..

View this post on Instagram A post shared by Samantha (@samantharuthprabhuoffl)