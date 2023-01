Samantha | సమంతపై నెగెటివ్‌ కామెంట్లు.. తనదైన శైలిలో స్పందించిన సామ్‌..

January 10, 2023 / 01:02 PM IST

Samantha | టాలీవుడ్‌ స్టార్‌ నటి సమంత.. గతేడాది తాను మయోసైటిస్‌ అనే ఆటో ఇమ్మూనిటీ డిసీజ్‌తో బాధపడుతున్నా అంటూ ప్రకటించి అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఆ తర్వాత నుంచి ఆమె బయట ఎక్కడా కనిపించలేదు. ఇటీవల ‘యశోద’ చిత్రంతో ప్రేక్షకులను అలరించిన సామ్‌.. చిత్ర సక్సెస్‌ మీట్‌లకు కూడా దూరంగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో తన తదుపరి చిత్రం ‘శాకుంతలం’ ట్రైలర్‌ ఈవెంట్‌ సోమవారం నిర్వహించగా.. అందులో సామ్‌ పాల్గొనింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

ఈ నేపథ్యంలో ‘బజ్‌ బాస్కెట్‌’ సమంత ఫొటోలను తన అధికారిక ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేస్తూ.. ‘సమంతను చూస్తుంటే బాధేస్తోంది. ఆమెలో ఇదివరకటి అందం, మెరుపు కనిపించలేదు. విడాకుల డిప్రెషన్‌ నుంచి కోలుకుని.. సక్సెస్‌ఫుల్‌ కెరీర్‌ను కొనసాగిస్తున్న సామ్‌ను మయోసైటిస్‌ దెబ్బతీసింది. మళ్లీ బలహీనురాలిని చేసింది’ అంటూ నెగెటివ్‌ కామెంట్లు చేసింది. ఈ పోస్టు సమంతకు ట్యాగ్‌ చేసింది.

ఇది చూసిన సామ్‌.. తనదైన శైలిలో స్పందించింది. ‘నాలాగా నెలలతరబడి చికిత్స, మెడిసిన్‌ తీసుకునే పరిస్థితి నీకు రాకూడదని ప్రార్థిస్తున్నా. నువ్వు వెలిగిపోవాలని ప్రేమతో కోరుకుంటున్నా’ అంటూ పోస్టు చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది.

I pray you never have to go through months of treatment and medication like I did ..

And here’s some love from me to add to your glow 🤍 https://t.co/DmKpRSUc1a

— Samantha (@Samanthaprabhu2) January 9, 2023