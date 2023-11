November 13, 2023 / 04:37 PM IST

Tiger 3 | ప్రేక్షకులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూసిన చిత్రం ‘టైగర్‌ 3’ (Tiger 3). బాలీవుడ్‌ కండలవీరుడు సల్మాన్‌ ఖాన్‌ (Salman Khan) ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రానికి మనీశ్‌ శర్మ దర్శకత్వం వహించారు. దీపావళి కానుకగా ఈ సినిమా నవంబర్ 12 న ప్రపంచ‌వ్యాప్తంగా విడుద‌ల అయ్యింది. అయితే సల్మాన్‌ ఖాన్ టైగ‌ర్ ప్రాంఛైజీలో నటించిన సినిమాలు బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ట్రెండ్‌ సెట్‌ చేశాయని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఇదే జోనర్‌లో ‘టైగర్‌ 3’ (Tiger 3) రావడంతో ప్రేక్షకులు, సల్మాన్‌ అభిమానులు థియేటర్లకు క్యూ కట్టారు.

ఈ నేపథ్యంలో కొందరు సినీ లవర్స్‌ మహారాష్ట్ర (Maharashtra)లోని మాలెగావ్‌ (Malegaon)లోని మోహన్ సినిమా థియేటర్‌లో వీరంగం సృష్టించారు. సల్మాన్‌ ఎంట్రీ సమయంలో థియేటర్‌లో స్క్రీన్‌ ముందు టపాసులు పేల్చారు (Firecrackers Inside Theatre). దీంతో సినిమా చూసేందుకు వచ్చిన ప్రేక్షకులు ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యారు. థియేటర్‌ నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. ఇంకొందరు థియేటర్‌లో డ్యాన్స్‌ చేస్తూ కనిపించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.

మరోవైపు థియేటర్‌లో బాణాసంచా కాల్చడంపై సల్మాన్‌ స్పందించారు. ఇలా చేయడం చాలా ప్రమాదకరమంటూ ఎక్స్‌లో పోస్టు పెట్టారు. ‘‘టైగర్‌ 3’ చిత్ర ప్రదర్శన సమయంలో థియేటర్‌లో బాణాసంచా కాల్చడం గురించి నా దృష్టికి వచ్చింది. ఇది చాలా ప్రమాదకరం. మనతోపాటు చుట్టూ ఉన్న వారిని రిస్క్‌లో పెట్టకుండా సినిమాని ఎంజాయ్‌ చేద్దాం. సురక్షితంగా ఉండండి’ అంటూ రాసుకొచ్చారు.

I’m hearing about fireworks inside theaters during Tiger3. This is dangerous. Let’s enjoy the film without putting ourselves and others at risk. Stay safe.

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) November 13, 2023