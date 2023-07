Salman Khan | అదో రియాలిటీ షో.. చేతిలో సిగరెట్ పట్టుకుని స్టేజ్ పైకొచ్చిన సల్మాన్.. నెటిజన్ల ఫైర్

July 10, 2023 / 01:35 PM IST

Salman Khan | బాలీవుడ్ కండల వీరుడు సల్మాన్ ఖాన్ (Salman Khan).. ఓ వైపు సినిమాలు, మరోవైపు రియాల్టీ షోలతో ఫుల్ బిజీగా గడుపుతున్నారు. సల్మాన్ బాలీవుడ్ బిగ్ బాస్ (Bigg Boss)షోకు హోస్ట్ గా వ్యవహరిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. బిగ్ బాస్ ఓటీటీ సెకండ్ సీజన్ (Bigg Boss OTT 2) జులై 2న ప్రారంభమైంది. ఈ నేపథ్యంలో సెట్ లోకి వెళ్లిన సల్మాన్.. చేతిలో సిగరెట్ (cigarette) తో కనిపించి విమర్శలపాలవుతున్నారు.

గత శనివారం సల్మాన్ కంటెస్టెంట్స్ ముందుకు వెళ్లారు. స్టేజ్ పై ఉన్న సల్మాన్ హౌస్ లో ఉన్న వారి తప్పొప్పుల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఆ సమయంలో సల్మాన్ చేతిలో సిగరెట్ కనిపించింది. అయితే, మర్చిపోయి అలా వచ్చేశాడా.. లేక కావాలని ఇలా చేశాడా అన్నది తెలియలేదు. కానీ రియాల్టీ షోలో సల్మాన్ చేతిలో సిగరెట్ పట్టుకుని స్టేజ్ పై ఉన్న ఫొటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ గా మారాయి.

ఇది చూసిన నెటిజన్లు సల్మాన్ పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నారు. ‘కంటెస్టెంట్స్ తప్పొప్పులు చూపే ముందు.. మీ తప్పొప్పులను సరిదిద్దుకోండి’, ‘ఓ సెలబ్రిటీవై ఉండి పబ్లిక్ లో సిగరెట్ కాల్చి సమాజానికి, మీ అభిమానులకు ఏం మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు’ అంటూ కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.

Salman Khan was caught smoking a cigarette while hosting Bigg Boss OTT 2.

The Bigboss crew forgot to cut this part and live telecasted it.

Biggest mistake!😂 pic.twitter.com/DOasovKQX1

— Sonu Kumar (@SonuKum614) July 9, 2023