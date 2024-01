January 23, 2024 / 01:33 PM IST

Sai Pallavi | అందం, అభినయం, అందరినీ ఫిదా చేసే డ్యాన్స్.. ఈ లక్షణాలన్నీ ఒక్కరిలో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది. చూసేందుకు రెండు కండ్లు చాలవా అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. అలాంటి ఇంప్రెషన్‌ ఇవ్వగల నటీమణుల్లో టాప్‌ 1 ప్లేస్‌లో ఉంటుంది సాయిపల్లవి (Sai Pallavi) . ఈ భామ గురించి తెలుగు, తమిళం, మలయాళ, హిందీ ప్రేక్షకులకు పెద్దగా ఇంట్రడక్షన్‌ అవసరం లేదు. సాయిపల్లవి డ్యాన్స్‌ చేస్తుందంటే చాలు.. కళ్లప్పగించుకొని చూడాల్సిందే.

సాయిపల్లవి అంటే ఇష్టపడే ఫాలోవర్లు, అభిమానులు, నెటిజన్ల కోసం ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో నెట్టింట రౌండప్ చేస్తోంది. చాలా కాలం తర్వాత ప్రైవేట్‌ ఫంక్షన్‌లో డ్యాన్స్‌ చేసింది సాయిపల్లవి. ఈ బ్యూటీ డ్యాన్స్ చేసింది ఎక్కడనుకుంటున్నారా..? సాయిపల్లవి తన సోదరి పూజాకణ్ణన్‌ (Pooja kannan) నిశ్చితార్థ వేడుకలో ఇలా సందడి చేసింది. పూజాకణ్ణన్‌-వినీత్ నిశ్చితార్థ వేడుకలో చీరకట్టులో మెరిసిన సాయిపల్లవి.. అదిరిపోయే బీట్‌కు సోదరి, ఇతర కుటుంబసభ్యులతో కలిసి స్టెప్పులేసి ఔరా అనిపిస్తోంది.

ఇప్పుడీ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. కుటుంబసభ్యులు, సన్నిహితుల సమక్షంలో సాధారణంగా జరిగిన పూజాకణ్ణన్‌ ఎంగేజ్‌మెంట్‌ ఫంక్షన్‌కు సంబంధించిన వీడియో, ఫొటోలు సోషల్‌ మీడియాలో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

సాయిపల్లవి డ్యాన్స్ వీడియో..

God! Pls bless this family every single day n make them always happy & healthy…I want SAI PALLAVI to be HAPPY like this FOREVER ♾️🥹♥️#SaiPallavi @Sai_Pallavi92 #Poojakannan #OurFamily pic.twitter.com/IZauWy3eOt

— Sai Pallavi FC™ (@SaipallaviFC) January 22, 2024