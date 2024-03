March 9, 2024 / 01:16 PM IST

Vijay Durga Productions | టాలీవుడ్ మెగా న‌టుడు సాయి ధ‌ర‌మ్ తేజ్(సాయి దుర్గ తేజ్) కొత్త వ్యాపారంలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. విజయ దుర్గ ప్రోడ‌క్ష‌న్స్‌ (Vijay Durga Productions ) పేరిట సినీ నిర్మాణ రంగంలోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్న‌ట్లు సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించాడు.

తనకు ఎంతో ఇష్టమైన మా అమ్మ విజయ దుర్గ పేరిట ఈ ప్రొడక్షన్ ప్రారంభిస్తున్న‌ట్లు తేజ్ తెలిపాడు. ఇక ఈ ప్రోడ‌క్ష‌న్ సంస్థ ద్వారా కొత్త తరం ఆలోచలను, కంటెంట్‌ను ప్రోత్సహిస్తానని ప్ర‌క‌టించాడు. మా మామయ్యలు చిరంజీవి, నాగబాబు, గురువు గారు పవన్ కళ్యాణ్ ఆశీస్సులతో ఈ ప్రోడ‌క్ష‌న్ హౌస్ ప్రారంభించాను. ఇక నా కెరీర్‌లో మొదట్లో నాకు సహకరించిన నిర్మాత దిల్‌రాజు గారు. అలాగే నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్‌తో చేసిన ‘సత్య’ సినిమా టీమ్‌తో దీన్ని ప్రారంభించడం సంతోషంగా ఉంది. అంటూ సాయి తేజ్ రాసుకోచ్చాడు.

A New beginning ☺️

Happy to announce a small gift to my mother on her name,

Our Production House @VijayaDurgaProd 🥳

Begun this on an auspicious note with the blessings of My Mavayyas@KChiruTweets mama@NagaBabuOffl mama

& my guru garu @PawanKalyan mama

My Producer #DilRaju… pic.twitter.com/XZBS1V0zBT

— Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) March 9, 2024