February 16, 2024 / 11:26 AM IST

టాలీవుడ్ హీరో సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ (Sai Dharam Tej), స్వాతి (Swathi Reddy) ప్రధాన పాత్రల్లో న‌టించిన మ్యూజికల్ షార్ట్‌ ఫిల్మ్ ‘సోల్‌ ఆఫ్‌ సత్య’(Soul Of Satya). ప్ర‌స్తుతం యూట్యూబ్ వేదిక‌గా స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఈ సినిమా ఇప్ప‌టికే అంతర్జాతీయ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్స్‌లో ప్రదర్శితమై ప‌లు అవార్డుల‌ను సొంతం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా మ‌రో అరుదైన గౌరవం దక్కించుకుంది. ఈ చిత్రం ఫ్రాన్స్‌లోని ప్రతిష్టాత్మకమైన టౌలౌజ్‌ షార్ట్స్‌ ఫెస్ట్‌లో 8 అవార్డులను సొంతం చేసుకుంది.

ఉత్తమ నటుడు, ఉత్తమ నటి, ఉత్తమ సౌండ్ డిజైన్, ఉత్తమ ఎడిటింగ్, ఉత్తమ సినిమాటోగ్రఫీ, ఉత్తమ నిర్మాత, ఉత్తమ నూతన దర్శకుడు, ఉత్తమ ఇండీ షార్ట్ విభాగాల్లో ఈ సినిమాకు పురస్కారాలు వరించాయి. ఈ విషయాన్ని దిల్‌ రాజు ప్రొడక్షన్స్‌ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించింది.

Good Cinema always finds its place at the TOP, & #Satya has begun its hike to the pinnacle with winning GOLD at the Toulouse Shorts Fest, France.

Sure we’ll find our place at many such.

We’ll be bringing it to you soon to find your BEST Love too. https://t.co/EUsFLlo3YY

— Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) February 15, 2024