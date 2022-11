November 30, 2022 / 06:52 PM IST

టాలీవుడ్‌ యువ హీరో సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ (Sai Dharam Tej) రోడ్డు ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత కెమెరా ముందుకు కనిపించక చాలా కాలమే అవుతుంది. అయితే ఆ మధ్య ఒకసారి త‌న నెక్ట్స్ ప్రాజెక్టు SDT 15 లొకేషన్‌లోకి వచ్చిన స్టిల్ ఒకటి నెట్టింట వైరల్ అయింది. ఆ తర్వాత సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ దాదాపు మళ్లీ కెమెరా ముందు కనబడలేదు. చాలా రోజుల తర్వాత ఓ బీటీఎస్‌ వీడియో రిలీజ్ చేసి.. మూవీ లవర్స్‌, అభిమానుల్లో నింపుతున్నాడు.

సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ బ్యాక్‌ టు బిఫోర్‌ కెమెరా.. అని తాజా బీటీఎస్‌ వీడియోతో అర్థమవుతుంది. సాయిధరమ్‌ SDT 15 సినిమా షూటింగ్‌లో జాయిన్ కాబోతున్నట్టు ఈ వీడియో ద్వారా తెలియజేశాడా..? అని అనుకుంటున్నారు సినీ జనాలు. SDT 15 చిత్రాన్ని కార్తీక్ దండు (Karthik Dandu) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి క‌న్నడ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంజ‌నీశ్ లోక్‌నాథ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు‌. కిరాక్ పార్టీ త‌ర్వాత అంజ‌నీశ్ లోక్‌నాథ్ సంగీతం అందిస్తున్న రెండో చిత్రమిది.

ఈ చిత్రంలో సంయుక్తా మీన‌న్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర-సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యాన‌ర్లపై సంయుక్తంగా తెర‌కెక్కుతుంది. ఈ మూవీలో బ్రహ్మాజీ, అజ‌య్‌, సునీల్ ఇతర న‌టీన‌టులు కీ రోల్స్ చేస్తున్నారు. సాయిధ‌ర‌మ్ తేజ్ గ‌తేడాది పొలిటిక‌ల్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో దేవాక‌ట్టా డైరెక్షన్‌లో న‌టించిన రిపబ్లిక్ బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద ఆశించిన స‌క్సెస్ అందుకోలేకపోయింది.

సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ బీటీఎస్ వీడియో..

Supreme Hero @IamSaiDharamTej drops a stylish BTS video on his gram and this is so full of swag 😎#SDT #SaiDharamTej pic.twitter.com/zulmpHzn4c

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) November 30, 2022