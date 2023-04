April 11, 2023 / 03:18 PM IST

Virupaksha Trailer | టాలీవుడ్ యాక్టర్ సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌ (Sai Dharam Tej) నటిస్తోన్న మిస్టరీ థ్రిల్లర్‌ విరూపాక్ష (Virupaksha). SDT15గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్నికార్తీక్ దండు (Karthik Dandu) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం టైటిల్ గ్లింప్స్ వీడియో, టీజర్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తుండగా.. మేకర్స్‌ ముందుగా అందించిన అప్‌డేట్ ప్రకారం ట్రైలర్‌ను లాంఛ్ చేశారు.

నేను పుట్టి పెరిగిన ఊరు వచ్చి పదిహేనేళ్లైపోయింది..అంటూ సాగే వాయిస్‌ ఓవర్‌తో మొదలైంది ట్రైలర్‌. రాకపోకలు నిషేధించిన ఓ మిస్టరీ విలేజ్‌లోకి సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ ఎంట్రీ ఇవ్వడం.. ఓ గద్ద ఎగిరొచ్చి ఆ జీపు ఫ్రంట్‌ మిర్రర్‌కు తాకి చనిపోయిన విజువల్స్‌లో మొదలైన ట్రైలర్‌.. మిస్టరీ ఎలిమెంట్స్ తో సాగుతూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. మిస్టరీని చేధించే క్రమంలో ఎవరికైనా చావుకెదురెల్లే దమ్ముందా..? అంటున్నాడు సునీల్. ఇంతకీ ఊళ్లో ఎలాంటి మిస్టరీ నెలకొంది. ఆ మిస్టరీని చేధించారా..? లేదా..? అనేది సినిమాలో చూడాలని ట్రైలర్‌లో సస్పెన్స్‌లో పెట్టేశాడు డైరెక్టర్‌.

ఈ చిత్రంలో మలయాళ భామ సంయుక్తా మీన‌న్ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఈ చిత్రానికి కాంతార ఫేం అజనీశ్‌ లోక్‌నాథ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర-సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యాన‌ర్లపై బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. విరూపాక్షలో బ్రహ్మాజీ, అజ‌య్‌, సునీల్ కీలక పాత్రలు నటిస్తున్నారు. విరూపాక్ష ఏప్రిల్ 21న విరూపాక్ష ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

విరూపాక్ష ట్రైలర్‌..

A World that will held you spellbound 🤯🤙#VirupakshaTrailer is OUT NOW 👇

– https://t.co/C2Ha8BsmyI@iamsamyuktha_ @karthikdandu86 @AJANEESHB @Shamdatdop @NavinNooli @bkrsatish @SVCCofficial @SukumarWritings#Virupaksha#VirupakshaOnApril21 pic.twitter.com/mBpUHGYTIL

— Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) April 11, 2023