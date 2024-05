May 13, 2024 / 05:19 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఆర్జేడీ చీఫ్ లాలూ ప్ర‌సాద్ యాద‌వ్ కుమారుడు తేజ్ ప్ర‌తాప్ యాద‌వ్(Tej Pratap Yadav) స‌హ‌నాన్ని కోల్పోయారు. స్టేజ్‌పైనే స్వంత పార్టీ కార్య‌క‌ర్త‌ను కింద‌కు తోసివేశాడు. వివ‌రాల్లోకి వెళ్తే.. పాట‌లిపుత్ర‌ లోక్‌స‌భ స్థానం కోసం ఇవాళ లాలూ కుమార్తె మీసా భార‌తి నామినేష‌న్ వేశారు. ఈ సంద‌ర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన స‌భా కార్య‌క్ర‌మంలో తేజ్ ప్ర‌తాప్ యాద‌వ్ కూడా పాల్గొన్నారు. అయితే స్టేజ్‌పై మీసాతో క‌లిసి కార్య‌క్ర‌మంలో పాల్గొన‌ప్పుడు, ఓ పార్టీ కార్య‌క‌ర్త తేజ్ ప్ర‌తాప్ వ‌ద్ద హంగామా చేశాడు. దీంతో తేజ్ ప్ర‌తాప్ యాద‌వ్ ఆ కార్య‌కర్త‌ను కింద‌ప‌డేశాడు. స్టేజ్‌పై ఉన్న ఇత‌ర నేత‌లు ఆ కార్య‌కర్త‌ను ఓదార్చారు. ఈ ఘ‌ట‌న‌కు చెందిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్న‌ది. తేజ్ ప్ర‌తాప్ ప్ర‌వ‌ర్త‌న‌ను త‌ప్పుప‌ట్టారు. బీజేపీ నేత రామ్ కృపాల్ యాద‌వ్ పై మీసా భార‌తి పోటీ చేస్తున్న‌ది. జూన్ ఒక‌టో తేదీన ఆ నియోజ‌క‌వ‌ర్గంలో ఎన్నిక‌లు ఉన్నాయి. 2014, 2019 లోక్‌స‌భ ఎన్నిక‌ల్లో రామ్ కృపాల్ యాద‌వ్ చేతిలోనే మీసా భార‌తి ఓడిపోయారు.

This video is from the nomination rally of Lalu Yadav’s daughter Misa Bharti.

You can see how Lalu’s son Tej Pratap Yadav is assaulting one of his own party workers.

Any comment @ravishndtv ?? pic.twitter.com/5jL9dbBtkc

— Mr Sinha (Modi’s family) (@MrSinha_) May 13, 2024