Sai Dharam Tej Bro The Avatar Promotions Stills Goes Viral Now

Bro Promotions | బ్రో ప్రమోషన్స్‌ టైం.. సాయిధరమ్‌ తేజ్ టీం ఇప్పుడెక్కడుందో తెలుసా..?

Bro Promotions | ఫాంటసీ కామెడీ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న బ్రో (Bro The Avatar) చిత్రానికి సముద్రఖని (Samuthirakani) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. బ్రో జులై 28న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. రిలీజ్ డేట్ దగ్గర నేపథ్యంలో సముద్రఖని, ఎస్ థమన్, సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ (Sai Dharam Tej) అండ్‌ టీం ప్రమోషన్స్‌ తో బిజీగా ఉంది.

July 21, 2023 / 05:01 PM IST

Bro Promotions | టాలీవుడ్ మోస్ట్‌ అవెయిటెడ్‌ ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి బ్రో (Bro The Avatar). ఫాంటసీ కామెడీ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి సముద్రఖని (Samuthirakani) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. పవన్‌ కల్యాణ్‌ (Pawan Kalyan), సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ (Sai Dharam Tej) లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తుండగా.. ప్రియా ప్రకాశ్ వారియర్‌, కేతిక శర్మ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్ పోషిస్తున్నారు. బ్రో జులై 28న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. రిలీజ్ డేట్ దగ్గర నేపథ్యంలో సముద్రఖని, ఎస్ థమన్, సాయిధరమ్‌ అండ్‌ టీం ప్రమోషన్స్‌ తో బిజీగా ఉంది.

ఓ వైపు ఇంటర్వ్యూలకు హాజరవుతూనే.. మరోవైపు ప్రమోషనల్‌ టూర్లు వేస్తున్నారు. బ్రో ప్రచార కార్యక్రమాల్లో భాగంగా సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ నేడు సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ వైజాగ్‌కు చేరుకున్నాడు. సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ను చూసేందుకు ఎయిర్‌పోర్టు దగ్గరకు సినీ జనాలు పెద్ద సంఖ్యలో చేరుకున్నారు. సాయిధరమ్‌తేజ్‌తో ఫొటోలు, సెల్ఫీలు దిగేందుకు పోటీ పడ్డారు. ఈ ఫొటోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. పవన్‌ కల్యాణ్‌ అభిమానులతోపాటు మూవీ లవర్స్‌ ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్న బ్రో ట్రైలర్‌ను జులై 22న గ్రాండ్‌గా లాంఛ్ చేయబోతున్నట్టు ఇప్పటికే ప్రకటించేశారు మేకర్స్‌. కాలాతీతమైన వాస్తవం వచ్చేస్తుంది.. బ్రో మాస్‌ ట్రీట్‌ పక్కా అని సాయిధరమ్ తేజ్‌ చెప్పిన మాటలు అభిమానుల్లో జోష్‌ నింపుతున్నాయి.

బ్రో టీజర్‌ నెట్టింట వ్యూస్ పంట పండిస్తోంది. సాయిధరమ్‌ తేజ్, పవన్‌ కల్యాణ్‌ కాంబోలో వచ్చే మై డియర్ మార్కండేయ సాంగ్‌తోపాటు సాయిధరమ్‌ తేజ్‌, కేతిక శర్మ మధ్య వచ్చే రొమాంటిక్ మెలోడి జానవులే లిరికల్ వీడియో సాంగ్స్‌ మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఇప్పటికే బ్రో నుంచి లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లు సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతూ.. మంచి బజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి.

సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌, టైమ్‌ లైన్‌, పవన్‌ కల్యాణ్‌ మధ్య సాగే ఘటనల నేపథ్యంలో బ్రో కథ సాగనున్నట్టు సముద్రఖని టీజర్‌తో హింట్‌ ఇచ్చాడు. ఈ చిత్రంలో. రోహిణి, బ్రహ్మానందం, తనికెళ్లభరణి, సుబ్బరాజు, రాజా చెంబోలు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ మూవీని పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీపై టీజీ విశ్వప్రసాద్‌ నిర్మిస్తుండగా.. వివేక్‌ కూచిబొట్ల సహనిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి త్రివిక్రమ్‌ శ్రీనివాస్‌ డైలాగ్స్‌ అందిస్తున్నారు.

వైజాగ్‌లో సాయిధరమ్‌ తేజ్‌..

A Timeless Truth is on the way 🤗#BroTheAvatar in 7 Days.#BroTheAvatarFromJuly28th pic.twitter.com/uJjAapKsP5 — Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) July 21, 2023

Bringing you the MASS TREAT #BroTrailer on 22nd July 🥳

You all will love it. pic.twitter.com/W0Cszlp0tb — Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) July 20, 2023

బ్రో టీజర్‌..