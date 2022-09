September 20, 2022 / 08:19 PM IST

ఎస్ఎస్ రాజ‌మౌళి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కిన పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్టు ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ (RRR) ఆస్కార్ బ‌రిలో చోటు సంపాదించుకోవ‌డం ఖాయ‌మ‌ని ధీమాగా ఉన్న మూవీ ల‌వ‌ర్స్ కు కొంత నిరాశ క‌లిగించే అప్‌డేట్ వ‌చ్చింది. దీంతోపాటు ది క‌శ్మీర్ ఫైల్స్ సినిమా కూడా పోటీలో ఉండ‌నుంద‌ని అంతా అనుకోగా..ఈ రెండూ కాకుండా ఇండియా నుంచి గుజ‌రాతీ సినిమా ‘ఛెల్లో షో ’ ఆస్కార్స్-2023 లోకి అఫీషియ‌ల్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది.

బెస్ట్ ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ ఫీచ‌ర్ ఫిల్మ్ కేట‌గిరీలో గుజ‌రాతీ సినిమా ‘ఛెల్లో షో ’( Chhello Show)ఆస్కార్‌కు నామినేట్ అయిన‌ట్టు ఫిల్మ్ ఫెడ‌రేష‌న్ ఆప్ ఇండియా పేర్కొంది. ఈ సంద‌ర్భంగా సినిమా డైరెక్ట‌ర్ న‌లిన్ పాన్ సంతోషం వ్య‌క్తం చేశాడు. ఆస్కార్ ఎంట్రీకి త‌మ సినిమాను ఎంపిక చేసిన ఫిల్మ్ ఫెడ‌రేష‌న్‌ జ్యూరీ స‌భ్యుల‌కు కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలియ‌జేశారు.

గ్లోబ‌ల్ బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద రూ.1000 కోట్ల‌కు పైగా వ‌సూళ్లు చేసి రికార్డులు సృష్టించిన ఆర్ఆర్ఆర్ ఆస్కార్ ఎంట్రీ ఇవ్వ‌డం ప‌క్కా అని ధీమాగా ఉండ‌గా..ఎవ‌రూ ఊహించ‌ని విధంగా చిన్న సినిమా ఛెల్లో షో కు అవ‌కాశం రావ‌డం గ‌మ‌నార్హం.

⭐ Not #RRR

⭐ Not #TheKashmirFiles…

⭐ #LastFilmShow [#ChhelloShow] is #India's official entry to the #Oscars… OFFICIAL POSTER… pic.twitter.com/uiWUSCAtB3

— taran adarsh (@taran_adarsh) September 20, 2022