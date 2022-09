September 16, 2022 / 12:41 PM IST

RRR Movie In Oscar | ఈ ఏడాది ఇండియా నుండి గొప్ప చిత్రాల లిస్ట్ తీస్తే, అందులో ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ మొద‌టి స్థానంలో ఉంటుంది. ద‌ర్శ‌క దిగ్గ‌జం రాజ‌మౌళి తెర‌కెక్కించిన‌ ఈ అద్భుత దృశ్య‌కావ్యానికి అంత‌ర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు వ‌చ్చింది. ‘బాహుబ‌లి’తో టాలీవుడ్ స్టాయిని పెంచిన రాజ‌మౌళి.. ‘ఆర్ఆర్ఆర్‌’తో ఏకంగా ఇండియ‌న్ సినిమా స్థాయిని పెంచాడు. ముఖ్యంగా హాలీవుడ్‌లో సినీ ప్ర‌ముఖులు ఇండియ‌న్ సినిమా గురించి గొప్ప‌గా మాట్లాడుకునేలా చేశాడు. హాలీవుడ్ ద‌ర్శ‌కులు, టెక్నీషియ‌న్లు సైతం ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ గురించి గొప్పగా వ‌ర్ణించారు. ఇక ఈ చిత్రంలో తార‌క్‌, రామ్‌చ‌ర‌ణ్ న‌ట‌న‌కైతే ప‌ర‌వ‌శించ‌ని ప్రేక్ష‌కుడు లేడు. ఇద్దరి న‌ట‌న‌ను వెండితెర‌పై చూడ‌టానికి రెండు క‌ళ్ళు చాల‌లేవు అన్నంత‌లా వాళ్ళ న‌ట‌న‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకున్నారు.

ఇక ఇటీవ‌లే అమెరికాకు చెందిన‌ ప్ర‌ముఖ మూవీ పబ్లికేష‌న్స్ ‘VARIETY’ వారు ఆస్కార్‌-2023కి గాను ఉత్త‌మ న‌టుడు కేట‌గిరీలో జూ.ఎన్టీఆర్‌కు అవార్డు వ‌చ్చే ఛాన్స్ ఉంద‌ని లిస్ట్‌లో ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. కాగా తాజాగా చ‌ర‌ణ్‌కు కూడా ఆస్కార్ గెలిచే ఛాన్స్ ఉంద‌ని లిస్ట్‌లో ప్ర‌చురించారు. ఈ లిస్ట్‌లో తార‌క్ 35వ ప్లేస్‌లో ఉండ‌గా..చ‌ర‌ణ్ 36వ ప్లేస్ ఉన్నాడు. అంతేకాకుండా బెస్ట్ ఒరిజిన‌ల్ సాంగ్ కెట‌గిరిలో ‘దోస్తీ’ పాట‌కు కూడా ఆస్కార్ వ‌చ్చే ఛాన్స్ ఉంద‌ని తెలిపింది. దీనిపై ఇండియ‌న్ ప్రేక్ష‌కులు సంతోషం వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు. ఈ మూడింటిలో ఒక్క దానికి ఆస్కార్ వ‌చ్చిన అది గ‌ర్వ‌కార‌ణ‌మే అవుతుందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ యాక్ష‌న్ ఎంట‌ర్టైన‌ర్‌గా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రంలో తార‌క్ కొమురం భీమ్ పాత్ర‌లో న‌టించగా, రామ్‌ చ‌ర‌ణ్ అల్లూరి సీతారామరాజు పాత్ర‌లో న‌టించాడు. బాలీవుడ్ స్టార్ అజ‌య్ దేవ‌గ‌న్ కీల‌క‌పాత్ర‌లో న‌టించాడు. డివివి దాన‌య్య అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మించిన‌ ఈ చిత్రంలో అలియాభ‌ట్, ఒలీవియా మొర్రీస్‌లు కథానాయిక‌లుగా న‌టించారు. భారీ అంచ‌నాల న‌డుమ‌ ఫిబ్ర‌వ‌రి 25న విడుద‌లై ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ చిత్రం సంచ‌ల‌నం విజ‌యం సాధించింది. టాలీవుడ్‌లో మొదటి సారి 100కోట్ల షేర్‌ను సాధించిన సినిమాగా రికార్డు సృష్టించింది. ఓవ‌రల్‌గా 1200కోట్ల‌కు పైగా క‌లెక్ష‌న్‌లు సాధించి రాజ‌మౌళికి వ‌రుస‌గా రెండోసారి 1000 కోట్ల క్ల‌బ్‌లో నిలిచిన‌ సినిమాగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది.

#Dosti song from #RRR is also an #Oscar front-runner for Best Original song..

Already, @tarak9999 is a front-runner for Best Actor Oscar, according to some analysts..

