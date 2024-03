March 14, 2024 / 02:04 PM IST

RRR In Japan | టాలీవుడ్‌ దర్శకధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కించిన సూపర్‌ హిట్‌ చిత్రం ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ (RRR Movie). స్టార్‌ నటులు జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్ (Jr NTR)‌, రామ్‌చరణ్‌ (Ram Charan) ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ మూవీ ఎన్నో రికార్డులను తిరగరాసింది. పలు జాతీయ, అంతర్జాతీయ అవార్డులను సొంతం చేసుకుంది. ప్రపంచ సినీరంగంలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావించే ఆస్కార్‌ అవార్డును (Oscar Awards) కూడా సొంతం చేసుకుంది. ఇక ఈ చిత్రం విడుదలై రెండేళ్లు కావొస్తున్నా క్రేజ్‌ మాత్రం తగ్గడం లేదు. అందుకు ఉదాహరణ… లేటెస్ట్ జపాన్ షో బుకింగ్స్.

‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ రిలీజ్‌ (RRR In Japan) సమయంలో చిత్ర బృందం జపాన్‌ వెళ్లి ప్రత్యేకంగా ప్రమోషన్స్‌ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇక తారక్‌కు జపాన్‌లో ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ ఎక్కువే. దీంతో అక్కడ ఈ చిత్రం రిలీజై ఏడాదిన్నరైనా ఇప్పటికీ థియేటర్స్‌ వద్ద విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో మార్చి 18వ తేదీన ఓ షోకి రాజమౌళి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న జపాన్‌ అభిమానుల నుంచి ఊహించిన స్పందన వచ్చింది.

మార్చి 18వ తేదీ షోకి బుధవారం రాత్రి టికెట్స్‌ ఓపెన్‌ చెయ్యగా.. ఒక్క నిమిషంలోపే టిక్కెట్స్‌ అన్నీ అమ్ముడుపోయాయి. ఈ విషయాన్ని ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ టీమ్‌ సోషల్‌ మీడియా ద్వారా ప్రకటించింది. ‘‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ సినిమా జపాన్‌ థియేటర్లలో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఏడాదిన్నరగా సినిమా అక్కడ ఆడుతోంది. మార్చి 18వ తేదీన జరిగే షో టిక్కెట్స్‌ ఒక్క నిమిషంలోపే అమ్ముడుపోయాయి’ అని పేర్కొంది. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ చిత్రంపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

It’s been close to 1.5 years since the theatrical release in Japan. Since then, it’s still running in theaters, and the show on March 18th sold out in less than a minute.

Absolute RRRAMPAGE… ❤️ #RRRinJapan #RRRMovie https://t.co/hnR9RoTGQR

— RRR Movie (@RRRMovie) March 13, 2024