Rrr Actor Ray Stevenson Passes Away At 58

Ray Stevenson | ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ నటుడు రే స్టీవెన్సన్ అకాల మరణం

ప్రముఖ ఐరిష్‌ నటుడు, ఆస్కార్‌ అవార్డు అందుకున్న ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ (RRR) సినిమాలో బ్రిటిష్‌ గవర్నర్‌గా (British governor) నటించిన రే స్టీవెన్సన్ (Ray Stevenson) హఠాన్మరణం చెందారు. 58 ఏండ్ల స్టీవెన్‌సన్‌ మరణానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు.

May 23, 2023 / 08:34 AM IST

హైదరాబాద్‌: ప్రముఖ ఐరిష్‌ నటుడు, ఆస్కార్‌ అవార్డు అందుకున్న ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ (RRR) సినిమాలో బ్రిటిష్‌ గవర్నర్‌గా (British governor) నటించిన రే స్టీవెన్సన్ (Ray Stevenson) హఠాన్మరణం చెందారు. 58 ఏండ్ల స్టీవెన్‌సన్‌ మరణానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. ఆయన మృతిపట్ల ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ చిత్రబృందం సోషల్‌ మీడియా వేదికగా సంతాపం వ్యక్తం చేసింది. ‘ఈ వార్త తమను ఎంతో షాక్‌కు గురిచేసింది. మీ ఆత్మకు శాంతి కలగాలి. మీరెప్పటికీ మా హృదయాల్లో నిలిచే ఉంటారు’ అని ట్విట్టర్‌ వేదికగా తెలిపింది. దర్శకధీరుడు జక్కన్న నేతృత్వంలో తెలకెక్కిన ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ సినిమాలో గవర్నర్‌ స్కాట్‌ బక్‌స్టన్‌ పాత్రలో నటిచిన విషయం తెలిసిందే.

1964లో నార్త్‌ ఐర్లాండ్‌లోని (Ireland) లిస్‌బర్న్‌లో స్టీవెన్సన్ జన్మించారు. ఎనిమిదేండ్ల వయస్సులో ఇంగ్లండ్‌ చేరుకున్న ఆయన బ్రిస్టల్ ఓల్డ్‌ విక్‌ థియేటర్‌ స్కూల్‌లో (Bristol Old Vic Theatre School) ప్రవేశం పొందాడు. 29 ఏండ్లకు గ్రాడ్యుయేట్‌ అయిన ఆయన 1990ల్లో టీవీ షోల్లో నటించడం మొదలు పెట్టారు. కొన్నేండ్లపాటు బ్రిటిష్ టెలివిజన్‌లో (British television) పనిచేసిన స్టీవెన్సన్‌.. 1998లో పాల్‌ గ్రీన్‌గ్రాస్‌ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ‘ద థియరీ ఆఫ్‌ ఫ్లైట్‌’ (The Theory of Flight) సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయం అయ్యారు.

తర్వాత గ్రీన్‌విచ్‌ మీన్‌ టైమ్‌ ఇన్‌ 1999, కింగ్‌ ఆర్థర్‌, పనిషర్‌ వార్‌ జోన్‌, బుక్‌ ఆఫ్‌ ఎలీ, ది అదర్‌ గాయ్స్‌, జో రిటాలియేషన్‌, డివర్జెంట్‌, ది ట్రాన్స్‌పోర్టర్‌: రిప్యూల్డ్‌, య్యాక్సిడెంట్‌ మ్యాన్‌, మెమొరీ సినిమాల్లో నటించారు. థోర్‌ సిరీస్‌లతో హాలీవుడ్‌లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆయన చివరగా నటించిన ‘అశోకా’ సిరీస్‌ను డిస్నీ+ త్వరలో విడుదల చేయనుంది.https://twitter.com/RRRMovie/status/1660706596106940416?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1660706596106940416%7Ctwgr%5E269e07a63d9a93fcb77cddc5be47fb5499c7094f%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fd-38591870412893147559.ampproject.net%2F2304262219000%2Fframe.html