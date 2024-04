April 7, 2024 / 03:15 PM IST

Rebel Movie | సంగీత దర్శకుడిగా, నటుడిగా సౌత్ ఇండస్ట్రీలో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు సంగీత ద‌ర్శ‌కుడు జీవీ.ప్రకాశ్‌కుమార్. ఆస్కార్ గ్ర‌హీత ఏఆర్ రెహ‌మాన్ మేనల్లుడిగా ఎంట్రీ ఇచ్చి సినీ ఇండ‌స్ట్రీలో త‌న‌కంటూ మంచి గుర్తింపు సంపాదించాడు. ఇక వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న జీవీ తాజాగా రెబెల్ (Rebel) సినిమాతో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వచ్చిన విష‌యం తెలిసిందే. ప్రేమ‌లు ఫేమ్ మమితా బైజూ హీరోయిన్‌గా న‌టించింది. మార్చి 22న విడుద‌లైన ఈ చిత్రం త‌మిళ‌నాట మంచి విజ‌యాన్ని అందుకోవ‌డ‌మే కాకుండా రూ.40 కోట్ల వ‌ర‌కు వ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌ట్టింది. అయితే ఈ సినిమా విడుద‌లై నెల రోజులు కూడా కాక‌ముందే ఓటీటీలోకి వ‌చ్చేసింది.

ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ వేదిక అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ వీడియోలో ఈ సినిమా తెలుగు, తమిళం, క‌న్న‌డ భాష‌ల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఇక ఈ సినిమాతో నికేష్ ఆర్ఎస్ తిరుప‌తి దర్శకుడిగా ప‌రిచ‌యం అవ్వ‌గా… స్టూడియో గ్రీన్ పతాకంపై నిర్మాత జ్ఞానవేల్ రాజా నిర్మించాడు. 1980లలో జరిగిన కొన్ని యదార్థ సంఘటనల ఆధారంగా కాలేజీ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో స్టూడెంట్స్, రాజకీయాల చుట్టూ ఈ సినిమా తెర‌కెక్కింది.

Tamil film #Rebel is now streaming on Amazon Prime.

Also in Tel, Kan. pic.twitter.com/lMcY30uESb

— Streaming Updates (@OTTSandeep) April 7, 2024