AR Rahman | ఇట్స్ అఫీషియల్.. రామ్ చరణ్ సినిమాకి రెహమాన్ సంగీతం

January 6, 2024 / 03:45 PM IST

RC16 | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రాంచరణ్‌ (Ram charan) ప్రస్తుతం శంకర్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న గేమ్‌ ఛేంజర్‌ (Game Changer)లో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్ర‌స్తుతం శ‌ర‌వేగంగా జ‌రుపుకుంటుంది. ఇక ఈ సినిమా అనంత‌రం ఉప్పెన ఫేం బుచ్చిబాబు సన (Buchi Babu Sana) దర్శకత్వంలో రాంచరణ్‌ 16వ (RC16) సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించి ప్రీ ప్రోడ‌క్ష‌న్స్ ప‌నులు జ‌రుగుతుండ‌గా త్వర‌లోనే షూటింగ్ ప్రారంభంకానుంది. ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేక‌ర్స్.

నేడు ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఎ.ఆర్‌. రెహమాన్ పుట్టిన‌రోజు. ఈ సంద‌ర్భంగా త్వరలో తెరకెక్కనున్న RC16 సినిమాకి ఎ.ఆర్‌. రెహమాన్‌ (AR Rehman) సంగీతం అందించ‌బోతున్న‌ట్లు మైత్రి మూవీ మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. ఇంకా టైటిల్ ఫిక్స్ కానీ ఈ ఈ చిత్రం స్పోర్ట్స్ డ్రామా నేపథ్యంలో రాబోతుంది.

Welcoming the ‘Mozart of Madras’, Academy Award winning @arrahman on board for #RC16 🥁🥁

Happy Birthday ‘Isai Puyal’ ❤️‍🔥

RC 16 will have rip-roaring music score by the legend 🎶❤️‍🔥#RamCharanRevolts

Mega Power Star @AlwaysRamCharan @BuchiBabuSana @vriddhicinemas… pic.twitter.com/GhoKbnk910

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) January 6, 2024