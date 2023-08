August 27, 2023 / 06:18 PM IST

RC16 | డెబ్యూ ప్రాజెక్ట్‌ ఉప్పెన సినిమా అవార్డుకు ఎంపికైన నేపథ్యంలో.. ఆ ఆనందకర క్షణాలను సెలబ్రేట్‌ చేసుకున్నాడు యువ దర్శకుడు బుచ్చి బాబు సాన (Buchi Babu Sana). ఈ టాలెంటెడ్‌ డైరెక్టర్‌ మెగా హీరో రాంచరణ్ ‌(Ram charan)తో రెండో సినిమా RC16ను ప్రకటించాడని తెలిసిందే. స్పోర్ట్స్ డ్రామా నేపథ్యంలో రాబోతున్న ఆర్‌సీ16 త్వరలోనే సెట్స్‌పైకి వెళ్లనున్నట్టు ఇప్పటికే వచ్చిన అప్‌డేట్స్‌ చెబుతున్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని కొత్త ప్రొడక్షన్‌ హౌస్‌ వృద్ధి సినిమాస్‌, సుకుమార్‌-మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ తో కలిసి తెరకెక్కిస్తోంది.

తాజాగా మేకర్స్‌ ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చి మూవీ లవర్స్‌లో జోష్‌ నింపుతున్నారు. మేకర్స్‌ ఆర్‌సీ16 కోసం హైదరాబాద్‌లోని బీఎన్‌ఆర్‌ హిల్స్‌లో ఆఫీసును ప్రారంభించారు. కొత్త ఆఫీస్‌ పూజాకార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమంలో బుచ్చి బాబు మెంటార్‌ స్టార్ డైరెక్టర్‌ సుకుమార్‌తోపాటు మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ టీం పాల్గొన్నది. ఈ ఫొటోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని సుకుమార్‌ రైటింగ్స్‌–మైత్రీ మూవీ మేకర్స్- వృద్ధి సినిమాస్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కించనున్నాయి.

బాక్సాఫీస్‌ వద్ద రికార్డులు సృష్టించిన సుకుమార్‌, బుచ్చిబాబు, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌, రాంచరణ్‌ క్రేజీ కాంబోలో సినిమా కావడంతో ఆర్‌సీ 16పై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. బుచ్చిబాబు సాన ఇప్పటికే సుకుమార్ డైరెక్షన్‌లో రాంచరణ్‌ నటించిన రంగస్థలం సినిమాకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్‌గా పనిచేశాడని తెలిసిందే. ఏఆర్ రెహమాన్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్, మ్యూజిక్ అందించబోతున్నాడు.

ఆర్‌సీ16 కథ తనకు అత్యంత ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ అని, నాలుగేళ్లపాటు శ్రమించి కథను రెడీ చేశానని ఇప్పటికే క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు బుచ్చి బాబు. ఇప్పటివరకు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్న వార్తల ప్రకారం ఈ చిత్రంలో కథానుగుణంగా రాంచరణ్‌ ఉత్తరాంధ్ర మాండలికంలో మాట్లాడతాడని టాక్‌. ఆర్‌సీ 16 కోసం రాంచరణ్‌ తన బాడీ లాంగ్వేజ్‌తోపాటు ఫిజికల్‌ ట్రాన్స్‌ఫార్మేషన్‌పై ఫోకస్‌ పెట్టబోతున్నాడట.

ఆఫీస్‌ ప్రారంభోత్సవ ఫొటోలు..

