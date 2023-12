December 17, 2023 / 11:23 AM IST

Raviteja – Harish Shankar | టైగర్ నాగేశ్వరరావు (Tiger Nageswara Rao) వంటి పాన్ ఇండియా సినిమా త‌రువాత వరుస సినిమాల‌ను లైన్‌లో పెడుతున్నాడు మాస్‌ మహారాజ రవితేజ (Ravi Teja). ఇప్ప‌టికే టాలీవుడ్ డైరెక్టర్‌ కార్తీక్‌ ఘట్టమనేని (Karthik Ghattamaneni) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ఈగ‌ల్ సినిమా చేస్తున్న రవితేజ (Ravi Teja). తాజాగా మ‌రో ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేశాడు. మిర‌ప‌కాయ్ లాంటి సూపర్ హిట్ అందించిన హరీశ్‌శంకర్‌తో ర‌వితేజ మ‌ళ్లీ చేతులు క‌లిపాడు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీ పతాకంపై టీజీ విశ్వప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించి చిత్ర‌బృందం టైటిల్ అనౌన్స్ చేసింది.

ఈ సినిమాకు ‘మిస్ట‌ర్ బ‌చ్చ‌న్'(Mr. Bachchan) (నామ్ తో సునా హోగా అనేది ఉప‌శీర్షిక) అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేసిన‌ట్లు చిత్ర‌బృందం సామాజిక మాధ్యమాల‌లో తెలిపింది. ఇక ఈ మాస్‌ కమర్షియల్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపొందనున్న ఈ చిత్రంలో కథానాయికగా బాలీవుడ్‌ భామ భాగ్యశ్రీ బోర్సే ఖరారైంది. ఈ సందర్భంగా శనివారం విడుదల చేసిన పోస్టర్‌లో ఈ భామ సంప్రదాయ పరికిణీ ఓణీలో అందంగా కనిపిస్తున్నది. రవితేజ – హరీష్‌శంకర్‌ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న మూడో చిత్రమిది. అంత‌కుముందు వీరి కాంబోలో షాక్, మిర‌ప‌కాయ్ సినిమాలు వ‌చ్చాయి.

#MrBachchan Naam tho suna hoga 😉

Honoured to play the character with the name of my favourite @SrBachchan saab 🤗🙏@harish2you @peoplemediafcy @TSeries pic.twitter.com/CHMOvgh3bo

— Ravi Teja (@RaviTeja_offl) December 17, 2023