Eagle | విధ్వంసమే అంటోన్న మాస్ మహారాజా.. ఈగల్ కాన్సెప్ట్ పోస్టర్‌ వైరల్

November 12, 2023 / 03:06 PM IST

EAGLE | టాలీవుడ్ యాక్టర్‌ రవితేజ (Ravi Teja) నటిస్తోన్న చిత్రాల్లో ఒకటి ఈగల్‌ (Eagle). సినిమాటోగ్రాఫర్‌ కమ్‌ డైరెక్టర్‌ కార్తీక్‌ ఘట్టమనేని (Karthik Ghattamaneni) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. అనుపమపరమేశ్వరన్ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తుంది. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌పోస్టర్‌తోపాటు టీజర్‌ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. దీపావళి సందర్భంగా రవితేజ అభిమానులకు కిక్కించే అప్‌డేట్‌ను కాన్సెప్ట్ పోస్టర్‌ రూపంలో అందించారు.

మాస్‌ మహారాజా గన్‌తో శత్రువులపై దండయాత్ర చేస్తున్నట్టుగా ఉన్న పోస్టర్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఈగల్‌ చిత్రాన్ని 2024 జనవరి 13న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నట్టు ఇప్పటికే ప్రకటించారు మేకర్స్‌. మంటలు చెలరేగుతున్న ఓ ఇంటి ముందు పిస్తోల్‌ పట్టుకున్న రవితేజ స్టిల్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. మాస్‌ మహారాజా విధ్వంసం అంటే ఎలా ఉంటుందో తాజా విడుదల చేసిన మరో కాన్సెప్ట్‌ పోస్టర్‌తో తెలిసిపోతుంది.

ఈగల్‌లో కావ్య థాపర్, నవదీప్‌, శ్రీనివాస్ అవసరాల, మధుబాల ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టీజీ విశ్వప్రసాద్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈగల్‌కు Davzand సంగీతం అందిస్తున్నారు. రవితేజ ఇటీవలే పాన్ ఇండియా కథాంశంతో తెరకెక్కిన టైగర్‌ నాగేశ్వర రావు చిత్రంతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడని తెలిసిందే. డెబ్యూ డైరెక్టర్ వంశీ (Vamsee) దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన మిక్స్‌డ్‌ టాక్ తెచ్చుకుంది.

ఈగల్ కాన్సెప్ట్ పోస్టర్‌..

ఈగల్‌ టీజర్‌ లాంఛ్ అప్‌డేట్ ..

ఈగల్‌ విడుదల తేదీ ఫిక్స్‌..

అతనొస్తున్నాడు !! 🔥 #EAGLE 🦅 has locked it’s course of destruction 🤘🏻

ఈగల్ టైటిల్‌ అనౌన్స్ మెంట్‌..

