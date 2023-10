Brundavanive | ఆనందా.. ఇది నీ కోసమే.. బృందావనివే సాంగ్‌ షేర్ చేసిన రష్మిక మందన్నా

October 4, 2023 / 04:02 PM IST

Brundavanive | బేబి లాంటి సూపర్ హిట్ మూవీ తర్వాత టాలీవుడ్ యువ హీరో ఆనంద్‌ దేవర కొండ (Anand Deverakonda) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘గం..గం..గణేశా’ (Gam Gam Ganesha). ఉదయ్‌ శెట్టి డైరెక్ట్‌ (డెబ్యూ) చేస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తోన్న ఈ మూవీ నుంచి ఇటీవలే ఫస్ట్ సింగిల్‌ బృందావనివే (Brundavanive) ప్రోమోను లాంఛ్ చేయగా.. నెట్టింట వీడియో వైరల్ అవుతోంది.

తాజాగా ఫుల్‌ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను కన్నడ సోయగం రష్మిక మందన్నా లాంఛ్ చేసింది. ఆనందా.. ఇది నీ కోసమే.. ప్రేమిస్తున్నా (బేబి సాంగ్‌) పాటకంటే సూపర్ డూపర్ హిట్టవుతుందని ఆశిస్తున్నానంటూ ట్వీట్ చేసింది రష్మిక. హీరోహీరోయిన్ల మధ్య సాగే సూపర్ ట్రాక్‌తో సిద్ శ్రీరామ్‌ పాడిన ఈ పాట మూవీ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తోంది. మేకర్స్‌ ఇటీవలే విడుదల చేసిన గం..గం..గణేశా ఫస్ట్‌ లుక్‌, మోషన్‌ పోస్టర్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి.

సినిమాలో పాత్రలు ఎలా ఉండబోతున్నాయో తెలియజేస్తూ డిజైన్‌ చేసిన మోషన్‌ పోస్టర్‌ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతూ.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తోంది. గం..గం..గణేశా చిత్రాన్ని హై-లైఫ్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై కేదార్‌ సెలగంశెట్టి, వంశీ కారుమంచి నిర్మిస్తున్నారు. బేబితో సూపర్ సక్సెస్‌ను ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఆనంద్‌ దేవరకొండ గం గం గణేశాతో ఎలాంటి వినోదాన్ని అందిస్తాడో చూడాలి మరి.

బృందావనివే లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌..

రష్మిక మందన్నా ట్వీట్..

Anandaaaaaaaa.. this ones for you 🤍🤗

Premisthunna people loved and I hope this goes bigger.. 💃🏻

Sending the team best wishes and big big love and hugs. 🤗

All the bestest guyssss❤️ #Brundavanive

A @chaitanmusic musical!

@sidsriram @music_vengihttps://t.co/zY2XXtZFc8… pic.twitter.com/RsYzUb1P9T

— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) October 4, 2023