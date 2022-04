April 5, 2022 / 03:52 PM IST

Rashmika mandanna | వైవిధ్య భ‌రిత క‌థ‌ల‌ను ఎంచుకుంటూ త‌న అందం, అభిన‌యంతో ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకుంటున్న న‌టి ర‌ష్మిక‌. సౌత్ టు నార్త్ స్టార్ హీరోలతో న‌టిస్తూ సినీరంగంలో దూసుకుపోతుంది. ఇటు టాలీవుడ్‌లో అటు బాలీవుడ్‌లో వ‌ర‌స సినిమాలను చేస్తూ తీరిక లేకుండా గ‌డుపుతుంది. ఈ క్ర‌మంలో తాజాగా ఈమె దుల్క‌ర్ స‌ల్మాన్‌తో జోడి క‌ట్ట‌నుంది. హను రాఘ‌వ‌పూడి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో దుల్క‌ర్ హీరోగా న‌టిస్తున్న సినిమాలో ర‌ష్మిక హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. మంగ‌ళ‌వారం ఈమె పుట్టిన‌రోజు సంద‌ర్భంగా ఈ చిత్ర ఫ‌స్ట్‌లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను మేక‌ర్స్ తాజాగా విడుద‌ల చేశారు.

ప్రేమ‌క‌థ‌ నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రంలో ర‌ష్మిక కాశ్మీర్ ముస్లిం అమ్మాయిగా అఫ్రిన్ పాత్ర‌లో క‌నిపించ‌నుంది. తాజాగా విడుద‌లైన ఈమె లుక్ ఆక‌ట్టుకుంటుంది. దుల్క‌ర్ ఈ చిత్రంలో లెఫ్టినెంట్ రామ్ పాత్ర‌లో న‌టించ‌నున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం షూటింగ్‌ జ‌రుపుకుంటున్న ఈ చిత్రాన్ని వైజ‌యంతి మూవీస్ బ్యాన‌ర్‌పై స్వ‌ప్న ద‌త్ నిర్మిస్తుంది. ఈ చిత్రంలో మృనల్ థాకూర్ మ‌రో హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. విశాల్ చంద్ర‌శేఖ‌ర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.ఇటీవ‌లే సందీప్‌రెడ్డి వంగా ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో రణ్‌బీర్ క‌పూర్ హీరోగా న‌టిస్తున్న ‘యానిమ‌ల్’ చిత్రంలో ర‌ష్మిక క‌థానాయిక పాత్ర‌లో న‌టించ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ లేటెస్ట్‌గానే ప్ర‌క‌ట‌న ఇచ్చారు.

Meet our rebellious #Afreen as she unravels one of the most beautiful tales ever.

Happy birthday @iamRashmika ♥️

▶️ https://t.co/oO6W2VfbZQ#declassifiessoon @dulQuer @hanurpudi @mrunal0801 @AshwiniDuttCh @Composer_Vishal #PSVinod @MrSheetalsharma @VyjayanthiFilms @SwapnaCinema pic.twitter.com/6D09fNLlsC

— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) April 5, 2022