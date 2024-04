April 15, 2024 / 12:17 PM IST

Ranveer Singh | విలక్షణ నటనతో ఎంటర్‌టైన్‌ చేసే అతికొద్ది మంది బాలీవుడ్‌ యాక్టర్లలో ఒకడు రన్‌వీర్‌ సింగ్ (RanveerSingh‌). అందం, అభినయం, స్టన్నింగ్ యాక్టింగ్‌తో ఇంప్రెస్‌ చేసే టాలెంట్‌ ఉన్న బ్యూటీ కృతిసనన్ (kriti sanon‌). ఈ భామ గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు పెద్దగా ఇంట్రడక్షన్‌ అవసరం లేదు. ఈ ఇద్దరు యాక్టర్లు ఒక్కచోట సందడి చేస్తే ఎలా ఉంటుంది.

రన్‌వీర్‌, కృతిసనన్‌ పాపులర్‌ డిజైనర్‌ మనీశ్‌ మల్హోత్రా ఫ్యాషన్‌ షోలో Banarasi Saree : A tapestry of Indian culture & Craftsmen థీమ్‌ను ప్రతిబింబించే కాస్ట్యూమ్స్‌లో ర్యాంప్‌ వాక్‌ చేసి ఔరా అనిపించారు. అనంతరం రన్‌వీర్‌సింగ్, కృతిసనన్‌ ప్రఖ్యాత పుణ్యక్షేత్రం వారణాసిలోని కాశీ విశ్వనాథ్‌ ఆలయాన్ని సందర్శించారు. రన్‌వీర్‌సింగ్, కృతిసనన్‌ వారణాసి సందర్శనకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

ఆలయ సందర్శనలో ఇలా..

Banaras aaye aur Kashi Vishwanath Dham ke darshan naa kiye, ye kaise ho sakta hai 🔥📷 #RanveerSingh and #KritiSanon ahead of their ramp walk appearance! #kbke #alltop24 pic.twitter.com/Kq7COfvCsw

Full Flat here😭😭❤️

When my 1st teenage life crush is ramp like this front of me🔥😭😭❤️

Subah ki bhuk pyaas vasul🤌#KritiSanon https://t.co/TJW7FAqsJI pic.twitter.com/rH2Pkdry9J

— Vaibhav Vishwakarma🚩 (@VVaibhrun) April 14, 2024