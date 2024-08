Demonte Colony 2 | డెమోంటే కాలనీ 2 బిగ్‌ టికెట్‌ లాంచ్‌ చేసిన వర్మ.. ప్రీమియర్ షో ఎక్కడంటే..?

August 21, 2024 / 06:40 PM IST

Demonte Colony 2 | కోలీవుడ్ నుంచి విడుదలయ్యే హారర్ చిత్రాలు తెలుగులో కూడా మంచి ప్రేక్షకాదరణ పొందుతాయని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. చంద్రముఖి, పిజ్జా, పిజ్జా 2, 13బి, కాంచన, అరణ్మనై చిత్రాలు తెలుగు ప్రేక్షకులకు సూపర్‌ థ్రిల్‌ అందించాయి. ఇపుడిదే జోనర్‌లో వస్తోంది ‘డెమోంటే కాలనీ 2′(Demonte Colony 2).

ఆర్ అజయ్ జ్ఞానముత్తు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో అరుల్ నిధి (Arul nithi) లీడ్ రోల్‌లో నటించగా.. ప్రియా భవానీ శంకర్ (Priya Bhavani Shankar) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్ పోషిస్తోంది. వైజాగ్‌లోని శ్రీమెలోడీ థియేటర్‌లో ఆగస్టు 22న రాత్రి 10 గంటలకు పెయిడ్ ప్రీమియర్ షోను ఏర్పాటు చేసినట్టు తెలియజేశారు మేకర్స్‌. ఇంకేంటి మరి అందుబాటులో ఉన్న మూవీ లవర్స్‌ పెయిడ్‌ ప్రీమియర్‌ షోను చూసేయండి.

2015లో చిన్న సినిమాగా విడుద‌లై బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద మంచి విజ‌యాన్ని అందుకుంది డెమోంటే కాలనీ. మళ్లీ 8 ఏండ్ల త‌ర్వాత సీక్వెల్‌ను అనౌన్స్ చేయడంతో అంచనాలు భారీగానే నెలకొన్నాయి. ఈ చిత్రంలో అరుణ్‌పాండియన్, ముత్తుకుమార్, మీనాక్షి గోవిందరాజన్, అర్చన రవిచంద్రన్ తదితరులు కీల‌క పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే లాంచ్ చేసిన ఫ‌స్ట్ లుక్‌తోపాటు టీజ‌ర్ కు మంచి స్పందన వస్తోంది. థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్‌తో సాగుతున్న ట్రైల‌ర్ సినిమాపై సూపర్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది.

