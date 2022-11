November 24, 2022 / 01:49 PM IST

స్టార్ హీరో రాంచ‌ర‌ణ్ (Ram Charan) ప్రస్తుతం శంక‌ర్ (Shankar) డైరెక్షన్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం ఆర్‌సీ 15 (RC15). పొలిటిక‌ల్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తున్న ఈ చిత్రం న్యూజిలాండ్‌ షెడ్యూల్‌ జరుపుకుంటోంది. కాగా రాంచ‌ర‌ణ్ హెయిర్‌స్టైలిష్ట్‌ ఆలీమ్‌ హకీంతో సరదాగా చిట్‌చాట్ చేస్తున్న స్టిల్‌ను నెట్టింట షేర్ చేశాడు.

సినిమాలో వచ్చే డ్యుయెట్ సాంగ్‌ గురించి ఈ ఇద్దరి మధ్య డిస్కషన్స్ జరిగినట్టు అప్‌డేట్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చాడు చరణ్‌. బోస్కొ మార్టిస్‌ ఈ పాటను కంపోజ్ చేస్తున్నాడు. వారంపాటు సాగే షెడ్యూల్‌లో ఈ పాటను షూట్‌ చేయనున్నారు. షూట్ అయిన తర్వాత డిసెంబర్ మొదటి వారంలో రాంచ‌ర‌ణ్ తిరిగి హైదరాబాద్‌కు రానున్నట్టు ఫిలింనగర్ సర్కిల్ టాక్‌.

ఆర్‌సీ 15 చిత్రానికి ఎస్ థ‌మ‌న్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ భామ కియారా అద్వానీ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. అంజ‌లి, శ్రీకాంత్‌, స‌ముద్రఖని, న‌వీన్ చంద్ర‌, సునీల్, జ‌య‌రాయ్‌ ఇత‌ర కీల‌క పాత్రల్లో న‌టిస్తున్నారు. దిల్‌ రాజు శ్రీ వెంక‌టేశ్వర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై అత్యంత భారీ బ‌డ్జెట్‌తో ఈ చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి కార్తీక్ సుబ్బరాజు క‌థ‌నందిస్తుండ‌గా..సాయిమాధ‌వ్ బుర్రా సంభాషణలు రాస్తున్నారు.

Mega Power Star @alwaysRamCharan shared a light-hearted candid picture, captioning it as “Magical work of @aalimhakim coming up!! #rc15 @ShanmughamShankar @Kiaraaaliaadvani @manishmalhotra05 @boscomartis “ #RamCharan pic.twitter.com/55ypieNN8Q

నయా జిమ్‌లో రాంచరణ్‌ వర్కవుట్స్‌.. వీడియో

#MegaPowerStar @alwaysRamCharan in beast mode ! He’s All set for New Zealand schedule of #RC15

He can be seen working out without a break in an unconventional gym. #RamCharan pic.twitter.com/02JZz8GJSR

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) November 17, 2022