March 23, 2022 / 04:01 PM IST

టాలీవుడ్ హీరో ర‌వితేజ (Ravi Teja) ఎలాంటి టెన్ష‌న్ లేకుండా రామారావు ఆన్ డ్యూటీ (Ramarao On Duty)ని ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురాబోతున్నాడు. బాక్సాపీస్ వ‌ద్ద టెన్ష‌న్ వాతావ‌ర‌ణం ఉండ‌కుండా ర‌వితేజ‌ సినిమా విడుద‌ల తేదీని ప్ర‌క‌టించారు మేక‌ర్స్. రామారావు జూన్ 17న విడుద‌ల కానుంది. ఈ విష‌యాన్ని మేకర్స్ సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా వెల్ల‌డించారు. క్రాక్ సూప‌ర్ హిట్ త‌ర్వాత ఖిలాడీ సినిమాతో డీలా ప‌డ్డాడు మాస్ మ‌హారాజా. మొత్తానికి ఏ సినిమాతో పోటీ లేకుండా సేఫ్ జోన్‌లో ఉండేలా రిలీజ్‌ ప్లాన్ చేసుకున్నాడు ర‌వితేజ‌.

అయితే ఈ సారి మాత్రం క్రాక్ చిత్రాన్ని మించిన హిట్టును అభిమానుల‌కు అందించేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు. ఇప్ప‌టికే విడుద‌లైన ర‌షెస్ చూస్తే ఈ విష‌యం తెలిసిపోతుంది. డెబ్యూట్ డైరెక్ట‌ర్ శ‌ర‌త్ మండ‌వ (Sarat Mandava) ద‌ర్శ‌కత్వంలో వ‌స్తున్న ఈ చిత్రంలో దివ్యాంక కౌశిక్ (Divyansha Kaushik), ర‌జిష విజయన్ (Rajisha Vijayan) హీరోయిన్లుగా న‌టిస్తున్నారు.

Joining order issued for the Box Office Hunt #RamaRaoOnDuty MASSive Release in theatres on June 17 💥💥#RamaRaoOnDutyOnJune17 @RaviTeja_offl @directorsarat @itsdivyanshak @rajisha_vijayan @SamCSmusic @Cinemainmygenes @sathyaDP @sahisuresh @RTTeamWorks @SLVCinemasOffl pic.twitter.com/jFHMsyPqK4

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) March 23, 2022