February 28, 2022 / 09:21 PM IST

టాలీవుడ్ యాక్ట‌ర్ ర‌వితేజ ( Ravi Teja) లేటెస్ట్ మూవీ రామారావు ఆన్ డ్యూటీ (Ramarao On Duty). యూనిక్ థ్రిల్ల‌ర్‌గా వ‌స్తున్న ఈ చిత్రానికి డెబ్యూట్ డైరెక్ట‌ర్ శ‌ర‌త్ మండ‌వ (Sarat Mandava) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. దివ్యాంక కౌశిక్ (Divyansha Kaushik), ర‌జిష విజయన్ హీరోయిన్లుగా న‌టిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టుపై ఇంట్రెస్టింగ్‌ క్రేజీ అప్ డేట్ రానే వ‌చ్చింది. మార్చి 1న మంగ‌ళ‌వారం టీజ‌ర్ సాయంత్రం 4.05 నిమిషాల‌కు లాంఛ్ చేయ‌నున్నారు. దీంతోపాటు స్పెష‌ల్ రిలీజ్ పోస్ట‌ర్ ను విడుద‌ల చేయ‌బోతున్నారు.

వేణు తొట్టెంపూడి, నాజ‌ర్‌, త‌నికెళ్ల‌భ‌ర‌ణి, ప‌విత్ర లోకేష్ ఇత‌ర‌ కీల‌క పాత్ర‌లు పోషిస్తున్నారు. ఎస్ఎల్‌వీ సినిమాస్‌, ఆర్‌టీ టీమ్ వ‌ర్క్స్ బ్యాన‌ర్ల‌పై నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సామ్ సీఎస్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్. రామారావు ప్ర‌స్తుతం షూటింగ్ చివ‌రి ద‌శ‌లో ఉంది. రామారావు డిజిట‌ల్ హ‌క్కుల‌ను సోనీలివ్ భారీ మొత్తానికి ద‌క్కించుకున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. ర‌వితేజ బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాల‌తో బిజీగా ఉన్నాడు. సుధీర్ వ‌ర్మ డైరెక్ష‌న్‌లో రావ‌ణాసుర సినిమాలో న‌టిస్తుండ‌ట‌మే కాకుండా..మ‌రోవైపు త్రినాథ రావు న‌క్కినతో ధ‌మాకా సినిమాలో న‌టిస్తున్నాడు.

Just Finished the BGM of #RamaRaoOnDutyTeaser 💥💥 now

🙌🙌🙌 very excited #RamaRaoOnDuty Teaser from tomorrow @RaviTeja_offl @directorsarat @itsdivyanshak @rajisha_vijayan @sathyaDP @SamCSmusic @sahisuresh @SLVCinemasOffl @RTTeamWorks pic.twitter.com/LhP04tpwko

— 𝐒𝐀𝐌 𝐂 𝐒 (@SamCSmusic) February 28, 2022