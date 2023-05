May 13, 2023 / 04:31 PM IST

Ram Pothineni-Boyapati Sreenu | ‘ఇస్మార్ట్‌ శంకర్’ సినిమాతో రామ్‌ పోతినేని తనలోని మాస్‌ కోణాని ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేశాడు. అప్పటివరకు లవర్ బాయ్‌ ఇమేజ్‌ను ఏర్పరుచుకున్న రామ్‌ ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌ సినిమాతో పూర్తిగా మాస్‌ హీరోగా మేకోవర్‌ అయ్యాడు. అంతేకాకుండా ఈ చిత్రం త‌ర్వాత రామ్ క‌థ‌ల ఎంపిక పూర్తిగా మారింది. మాస్ ఆడియెన్స్‌కు ద‌గ్గ‌ర‌వ్వాల‌నే ఉద్దేశంతో మాస్ క‌థ‌ల వైపే మొగ్గుచూపుతున్నాడు. గతేడాదిలో వ‌చ్చిన ‘రెడ్‌’.. ఇటీవలే వచ్చిన ‘ది వారియర్‌’ చిత్రంలోనూ మాస్‌ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో నటించి మెప్పించాడు.

ఈ రెండు సినిమాలు బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర భారీ విజయాలు సాధించలేకపోయినప్పటికి.. రామ్‌కు మాత్రం మాస్‌లో మంచి పాపులారిటీ వచ్చింది. ఇక ఇప్పుడు ఏకంగా బోయపాటితో సినిమా చేస్తుండటంతో అందరిలోనూ తీవ్ర ఆసక్తి నెలకొంది. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు ప్రేక్షకులను తెగ ఆకట్టుకున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్‌ శరవేగంగా జరుగుతుంది. ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా మేకర్స్‌ ఈ సినిమాకు సంబంధించిన బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించారు.

రామ్‌ బర్త్‌డే సందర్భంగా మే 15న ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓ స్పెషల్‌ వీడియోను రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు చిత్రబృందం ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఓ పోస్టర్‌ను కూడా విడుదల చేసింది. ఇక ఆ పోస్టర్‌లో రామ్‌ మాస్‌ అవతారంలో అదిరిపోయాడు. అవుట్‌ అండ్‌ అవుట్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా దసరా కానుకగా అక్టోబర్‌ 20న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. శ్రీనివాస్‌ చిట్టూరి నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాలో శ్రీలీల హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది.

We have Something Crazy in Store to make USTAAD @ramsayz‘s Birthday More Special❤️‍🔥

Dropping the #BoyapatiRAPO 𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐓𝐡𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 on May 15 @ 11:25 AM⚡💥#BoyapatiRAPOonOct20#BoyapatiSreenu @sreeleela14 @MusicThaman @srinivasaaoffl @detakesantosh @StunShiva8 pic.twitter.com/Ogfi5IM6GE

— Srinivasaa Chitturi (@srinivasaaoffl) May 13, 2023