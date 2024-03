RGV | నేను పిఠాపురం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా పోటీచేస్తున్న : రామ్ గోపాల్ వర్మ

March 14, 2024 / 05:10 PM IST

Pawan Kalyan | జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ (Pawan Kalyan) రానున్న ఎన్నికల్లో పిఠాపురం(Pithapuram) జనసేన ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా పోటి చేయనున్న‌ట్లు ప్రకటించారు. ప్రస్తుతానికి ఎంపీగా పోటీ చేసే ఆలోచనలో లేనని , ఎమ్మెల్యేగానే పోటీ చేయాలని ఉందని స్పష్టం చేశారు. అయితే పవన్ కళ్యాణ్ ఇలా ప్ర‌క‌టించాడో లేదో దీనికి సెటైరిక‌ల్‌గా ఆర్జీవీ తాజాగా ఒక పోస్ట్ పెట్టాడు. ఈ పోస్టులో తాను వ‌చ్చే ఎన్నికల్లో పిఠాపురం నుంచి పోటీచేయబోతున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించాడు.

సడన్‌గా తీసుకున్న నిర్ణయం.. నేను పిఠాపురం నుంచి పోటీ చేస్తున్నాను అని చెప్పడానికి సంతోషిస్తున్నాను అంటూ ఆర్జీవీ ఎక్స్ వేదిక‌గా రాసుకోచ్చాడు. దీంతో ఇది చూసిన నెటిజ‌న్లు ఆర్జీవీ పవన్ పై సెటైరికల్ గా ఈ ట్వీట్ చేశారా..? లేక నిజంగానే పవన్ కు పోటీగా ఆర్జీవీ కూడా పిఠాపురం నుంచి పోటీ చేస్తున్నారా.? అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఇక ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్ విష‌యానికి వ‌స్తే.. 2019 ఎన్నికల్లో గాజువాక, భీమావరం నుంచి పోటీ చేసిన ప‌వ‌న్ రెండు స్థానాల్లో ఓటమి పాలయ్యాడు.

SUDDEN DECISION..Am HAPPY to inform that I am CONTESTING from PITHAPURAM 💪💐

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 14, 2024