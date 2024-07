July 5, 2024 / 11:21 AM IST

Double iSmart | టాలీవుడ్‌ ఎనర్జిటిక్ యాక్టర్ రామ్‌ పోతినేని (Ram Pothineni) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తోన్న తాజా చిత్రం డబుల్ ఇస్మార్ట్‌ (Double iSmart). పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌కు సీక్వెల్‌గా తెరకెక్కుతున్నది. కావ్య థాపర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఆగస్టు 15న ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఏదో ఒక ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీతో మూవీ లవర్స్‌ను ఖుషీ చేస్తోంది పూరీ టీం.

ఇటీవలే ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ STEPPAMAAR ఫుల్ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను రిలీజ్ చేయగా.. నెట్టింటిని షేక్ చేస్తోంది. ఫైనల్‌గా డబుల్ ఇస్మార్ట్‌ షూటింగ్ పూర్తయింది. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ.. హీరోహీరోయిన్ల డ్యాన్సింగ్‌ మూడ్‌లో ఉన్న స్టిల్‌ను షేర్ చేశారు. ఇప్పుడీ పోస్టర్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. మొత్తానికి ఫైనల్ అప్‌డేట్‌ ఇచ్చి సినిమాపై క్యూరియాసిటీ మరింత పెంచేస్తున్నాడు రామ్‌. డబుల్ ఇస్మార్ట్‌లో బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ సంజయ్‌ దత్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు.

ధిమాక్కిరికిరి డబుల్‌ ఇస్మార్ట్‌ అంటూ ఇప్పటికే లాంచ్‌ చేసిన టీజర్‌ సినిమాపై హైప్ క్రియేట్ చేస్తోంది. పూరీ కనెక్ట్స్ బ్యానర్‌ తెరకెక్కిస్తోన్న ఈ మూవీ ఆడియో హక్కులను పాపులర్ మ్యూజిక్ లేబుల్‌ ఆదిత్య మ్యూజిక్‌ సొంతం చేసుకుంది. ఇస్మార్ట్‌ ఈజ్ బ్యాక్‌.. ఈ సారి డబుల్ ఇంపాక్ట్‌.. అంటూ పూరీ టీం ఇప్పటికే శక్తిమంతమైన త్రిశూలంతో డిజైన్ చేసిన పోస్టర్‌లో రామ్ స్టైలిష్ గాగుల్స్‌ పెట్టుకొని, భుజంపై గన్‌ పెట్టుకొని ధమ్‌కీ ఇస్తూ అభిమానులకు పూనకాలు తెప్పిస్తున్నాడు.

#DoubleIsmart SHOOT COMPLETED 🙏🏻

𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃 𝐖𝐖 𝐑𝐄𝐋𝐄𝐀𝐒𝐄 𝐎𝐍 𝐀𝐔𝐆𝐔𝐒𝐓 𝟏𝟓𝐭𝐡 💥

Gear Up for DIMAAK KI KIRIKIRI Experience in Theaters❤️‍🔥#DoubleIsmartOnAug15

Ustaad @ramsayz @KavyaThapar #PuriJagannadh @Charmmeofficial @duttsanjay #ManiSharma @IamVishuReddy… pic.twitter.com/XmCRGmIemp

