Suriya 44 | సూర్య స్టైలిష్‌ లుక్ అదిరిందంతే.. సూర్య 44 తాజా స్టిల్స్‌ వైరల్

July 5, 2024 / 09:05 AM IST

Suriya 44 | సినిమాల విడుదలకు ముందే కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య (Suriya) అభిమానులకు ఏదో ఒక అప్‌డేట్‌తో ట్రీట్ ఇస్తూనే ఉన్నాడు. బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న ఈ స్టార్‌ కాంపౌండ్ నుంచి వస్తోన్న ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి సూర్య 44 (Suriya 44). కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ కార్తీక్ సుబ్బరాజు (Karthik Subbaraju) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ షూట్‌ కొన్ని రోజులుగా అండమాన్ ఐలాండ్‌లో కొనసాగుతున్న విషయం తెలిసిందే.

అండమాన్‌లోని పోర్ట్ బ్లెయిర్‌లో యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్‌తోపాటు సూర్య, పూజాహెగ్డేపై వచ్చే సాంగ్స్‌ను చిత్రీకరించారని ఇప్పటికే ఓ వార్త నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. తాజాగా అండమాన్ షెడ్యూల్ ముగిసింది. బీచ్‌లో స్టైలిష్‌గా కూర్చున్న లుక్‌తోపాటు సెట్స్‌లో సూర్య, పూజాహెగ్డే దిగిన స్టిల్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

ఇప్పటికే షేర్ చేసిన షూటింగ్‌ లొకేషన్‌ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం సూర్య అండ్ టీం నెక్ట్స్‌ షెడ్యూల్‌లో భాగంగా ఊటీకి వెళ్లనుంది. ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ భామ పూజాహెగ్డే హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. పాపులర్ మలయాళ నటుడు జోజు జార్జ్‌ కీ రోల్‌ చేస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి సంతోష్ నారాయణన్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్ గ్రౌండ్ అందిస్తున్నాడు.

పీరియాడిక్‌ వార్‌ అండ్ లవ్‌ నేపథ్యంలో సూర్య 44కు తిరు, 24, పేటా ఫేం సినిమాటోగ్రఫర్‌ ఈ చిత్రానికి డీవోపీగా పనిచేస్తున్నాడు. సూర్య హోంబ్యానర్ 2డీ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ నిర్మించ‌నున్న ఈ చిత్రాన్ని మేకర్స్ 2025 పొంగళ్‌ కానుకగా విడుదల చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు ‌.

#Suriya44 – First Schedule Wrapped up in Andhaman..🔥 Once again #KarthikSubbaraj in his Jet speed making..⭐ pic.twitter.com/W52Md5LjsR

— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) July 4, 2024