July 5, 2024 / 08:05 AM IST

Anjali | తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకులకు పెద్దగా ఇంట్రడక్షన్‌ అవసరం లేని భామ రాజోలు సుందరి అంజలి (Anjali). ఈ భామ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోన్న కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ అప్‌డేట్ అందించి అభిమానులను ఖుషీ చేస్తున్నారు మేకర్స్‌. అంజలి ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తోన్న తెలుగు వెబ్‌ సిరీస్‌ బహిష్కరణ (Bahishkarana). తాజాగా ఈ వెబ్ మూవీ ఫస్ట్‌ లుక్ రిలీజ్ చేశారు. సినిమాలోని పాత్రలు ఎలా ఉండబోతున్నాయో హింట్ ఇస్తూ రిలీజ్ చేసిన తాజా లుక్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

అంతేకాదు మేకర్స్‌ మరోవైపు వెబ్‌సిరీస్ ఎప్పుడు రాబోతుందో కూడా క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం జీ5లో జులై 19న బహిష్కరణ ప్రీమియర్ కానుంది. పిక్సెల్‌ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న ఈ వెబ్‌ సిరీస్‌లో అంజలి డార్క్ షేడ్స్‌ ఉన్న పాత్రలో నటించబోతున్నట్టు ఫస్ట్‌ లుక్‌తో అర్థమవుతోంది. ముఖేశ్ ప్రజాప్రతి డైరెక్ట్ చేస్తోన్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో రవీంద్ర విజయ్‌, అనన్య నాగళ్ల, శ్రీతేజ్‌, షణ్ముఖ్‌, మహబూబ్‌ భాషా, చైతన్య సగిరాజు ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

బహిష్కరణలో అంజలి పుష్ప పాత్రలో కనిపించబోతుందని తెలుస్తోండగా.. ఇంతకీ ఈ భామను డైరెక్టర్ ఎలా చూపించబోతున్నాడన్నది సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. ఇటీవలే గ్యాంగ్స్ ఆఫ్‌ గోదావరిలో రత్నమాల పాత్రలో జీవించేసింది అంజలి. ఈ పాత్రకు మంచి స్పందన వచ్చింది. అంజలి, అనన్యనాగళ్ల కాంబోలో వకీల్‌సాబ్ వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ కాంబో రిపీట్‌ అవుతుండటంతో క్యూరియాసిటీ పెరిగిపోతుంది.

@ZEE5Telugu announces its next original #Bahishkarana all set for release on 19th July.

A beauty and the beast in the village.pic.twitter.com/3hD7OkmkoC pic.twitter.com/tveF2eLM41

— Telugu Film Producers Council (@tfpcin) July 4, 2024