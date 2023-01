January 11, 2023 / 04:04 PM IST

Ram Charan In Golden Globe awards | మెగా పవర్‌ స్టార్‌ రామ్‌చరణ్‌ హాలీవుడ్ హాలీవుడ్‌ దర్శకులతో పనిచేసేందుకు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నట్లు తెలిపాడు. తాజాగా రామ్‌చరణ్‌ ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌కు గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డు రావడంపై స్పందిస్తూ.. తనకు మాటలు రావడం లేదని, అంతా కలలా ఉందని హాలీవుడ్‌ మీడియాకు చెప్పాడు. ఇలాంటి అవార్డులు మరింత బాధ్యతను పెంచుతాయని చెప్పాడు. భారతీయ చలన చిత్ర పరిశ్రమ ఈ స్థాయిలో ఉండగం గర్వంగా ఉందని వెల్లడించాడు. అంతేకాకుండా అవకాశం వస్తే హాలీవుడ్‌ దర్శకులతో కూడా పనిచేయడానికి రెడీగా ఉన్నట్లు తెలిపాడు.

80వ గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డు గెలుచుకుని ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ చరిత్ర సృష్టించింది. బెస్ట్‌ ఒరిజినల్‌ సాంగ్‌ కేటగిరీలో ‘నాటు నాటు’ పాటను ఈ అత్యున్నత పురస్కారం వరించింది. హాలీవుడ్‌ దిగ్గజాల మధ్య కీరవాణి ఈ అవార్డును అందుకున్నాడు. ఆసియాలో గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డు అందుకున్న తొలి పాట.. మన తెలుగు పాట అవడం మనందరికి గర్వ కారణం.

At the @GoldenGlobes Mega Power Star @alwaysRamCharan expressed his excitement and mentioned how surreal the moment is for the Indian film industry to be at the “Mecca of Films”.

He said he was looking forward to working with Hollywood directors. #RamCharan #RRRMoive #RRR pic.twitter.com/yAuoolDPHU

