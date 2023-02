February 14, 2023 / 10:25 AM IST

Ram Charan Dance Video | ‘ఆర్ఆర్‌ఆర్‌’తో రామ్‌చరణ్‌కు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు వచ్చింది. అల్లూరి సీతారామరాజు పాత్రలో చరణ్‌ నటనకు ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యారు. ప్రస్తుతం అదే జోష్‌తో శంకర్‌తో RC15ను పూర్తి చేసే పనిలో ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం చిత్రబృందం ఓ సాంగ్‌ను చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఈ పాటకి బాలీవుడ్ స్టార్ కొరియోగ్రాఫర్ గణేష్ ఆచార్య మాస్టర్ స్టెప్స్ కంపోజ్ చేస్తున్నాడు. కాగా ఈ పాట షూట్ గ్యాప్ లో గణేష్ మాస్టర్ తో కలిసి రామ్ చరణ్ ‘మైన్ ఖిలాడీ తు అనారి’ అనే బాలీవుడ్ సూపర్‌ హిట్‌ సాంగ్‌కు స్టెప్పులు వేశారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతుంది.

ఈ వీడియో చూసి మెగా అభిమానులు ఖుషీ అవుతున్నారు. పొలిటికల్‌ యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ‘RC15’మూవీలో చరణ్‌ ద్విపాత్రాభినయం చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే లీకైన చరణ్‌ లుక్స్‌ సినిమాపై విపరీతమైన అంచనాలు నెలకొల్పాయి. కియారా అద్వాణీ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ సినిమాకు సర్కారోడు అనే టైటిల్‌ను పరిశీలనలో ఉంచారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ పతాకంపై దిల్‌రాజు అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నాడు. థమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాలో ఎస్‌.జే సూర్య, సునీల్‌ కీలకపాత్రలు పోషిస్తున్నారు. నటి అంజల్‌, రామ్‌ చరణ్‌ భార్యగా కనిపించనుంది.

This is a MEGA treat 🤩

Mega Power Star @AlwaysRamCharan moves & grace are a treat to watch as he shakes a leg with Ace Choreographer Ganesh Acharya dancing to Blockbuster Gaana #MainKhiladiTuAnari 💥 pic.twitter.com/2UZEkjsqC2

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) February 13, 2023