May 7, 2024 / 08:42 PM IST

DC vs RR : ఢిల్లీ ఓపెన‌ర్ అభిషేక్ పొరెల్(65) హాఫ్ సెంచ‌రీ బాదాడు. రాజ‌స్థాన్ బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికారేస్తూ ఈ సీజ‌న్‌లో తొలి అర్ధ శ‌త‌కం బాదేశాడు. స్వ‌ల్ప వ్య‌వ‌ధిలో రెండు వికెట్లు ప‌డినా.. అక్ష‌ర్ ప‌టేల్(15), కెప్టెన్ రిష‌భ్ పంత్(13) అండ‌గా అభిషేక్ దంచాడు. అయితే.. 13 ఓవ‌ర్‌లో అశ్విన్ వేసిన స్లో డెలివ‌రీకి అత‌డు వికెట్ పారేసుకున్నాడు. 13 ఓవ‌ర్ల‌కు స్కోర్.. 146/4.

First FIFTY of the season for Abishek Porel ✨

He's looked promising so far, can he carry on and make this knock a big one ❓

