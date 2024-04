April 7, 2024 / 11:24 AM IST

Tillu Square Movie | టాలీవుడ్ స్టార్ బాయ్ సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ న‌టించిన‌ తాజా చిత్రం టిల్లు స్క్వేర్ (Tillu Square). రెండేండ్ల కిందట వచ్చిన బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ కామెడీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్ డీజే టిల్లుకు సీక్వెల్‌గా వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం మార్చి 29న విడుద‌లై సూప‌ర్ హిట్ టాక్‌తో బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద దూసుకుపోతుంది. ఇక ఈ సినిమా మొద‌టిరోజు నుంచే బాక్సాఫీస్ మీద దండయాత్ర చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఫ‌స్ట్ డే రోజే వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా రూ. 23.7 కోట్ల రాబ‌ట్టిన ఈ చిత్రం మూడు రోజుల్లో రూ.50 కోట్లకు పైగా వ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌ట్టింది. తాజాగా ఈ సినిమా 9 రోజుల్లో రూ.98 కోట్ల వ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌ట్టింది. ఈ విష‌యాన్ని సితార ఎంట‌ర్‌టైన‌మెంట్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో రాసుకోచ్చింది. రానున్న4 రోజులు ఉగాది, రంజాన్ పండుగలు ఉండ‌డంతో ఈ సినిమా క‌లెక్ష‌న్లు మ‌రింత పెరిగే అవ‌కాశం ఉంది. అయితే ఈ సినిమాపై టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రామ్ చ‌ర‌ణ్ ప్ర‌శంస‌లు కురిపించాడు.

ఈ సినిమాకు సాధించిన భారీ విజ‌యానికి రామ్ చ‌ర‌ణ్ ఎక్స్ వేదిక‌గా పోస్ట్ పెట్టాడు. డియ‌ర్ సిద్ధూ, మీ అద్భుత విజయం పట్ల చాలా గర్వంగా ఉంది. ఈ విజయం సాధించిన అనుపమ, మల్లిక్ రామ్, సంగీత దర్శకులు, సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ అలగే టిల్లు టీమ్ మొత్తానికి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు.

Dear Siddhu, so proud of your phenomenal success. My heartfelt congratulations to Anupama, Mallik Ram, the music directors, Sithara Entertainments and the entire team on this success.#TilluSquare #Siddu @anupamahere @MallikRam99 @Ram_Miriyala @NavinNooli @vamsi84 @SitharaEnts pic.twitter.com/e8Ywmmtmh5

— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) April 7, 2024