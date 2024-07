The India House | శివుడి ఆశీస్సులతో రాంచరణ్‌-నిఖిల్‌ ది ఇండియా హౌస్‌ లాంచ్‌.. వీడియో

July 2, 2024 / 05:14 PM IST

The India House | టాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో రాంచరణ్‌ (Ram charan) ప్రజెంటర్‌గా వ్యవహరిస్తున్న సినిమా ‘ది ఇండియా హౌస్‌’ (The India House). నిఖిల్ (Nikhil siddhartha) ‌, సయీ మంజ్రేకర్‌ కాంబినేషన్‌లో వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి రామ్‌వంశీ కృష్ణ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ కర్ణాటకలోని హంపిలో గ్రాండ్‌గా లాంచ్‌ అయిన విషయం తెలిసిందే. విరూపాక్ష దేవాలయంలో పూజా కార్యక్రమాలతో మొదలైంది. చిత్రయూనిట్‌ శివుడి ఆశీస్సులు తీసుకున్న అనంతరం సినిమా ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టారు. తాజాగా మేకర్స్‌ ఈ వీడియో రిలీజ్‌ చేశారు.

ఈ చిత్రాన్ని వీ మెగా పిక్చర్స్‌, అభిషేక్‌ అగర్వాల్‌ ఆర్ట్స్‌ పతాకాలపై విక్రమ్‌ రెడ్డి, అభిషేక్‌ అగర్వాల్‌ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ది ఇండియా హౌస్ రెగ్యులర్‌ షూటింగ్‌ హంపిలో మొదలైంది. 1905 బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో పీరియాడిక్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో లవ్‌, రెవల్యూషనరీ ఎలిమెంట్స్‌తో సాగే కథాంశంతో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించబోతున్నామని డైరెక్టర్‌ రామ్‌ వంశీకృష్ణ ఇప్పటికే క్లారిటీ ఇచ్చాడు. ది ఇండియా హౌస్‌లో బాలీవుడ్ దర్శకనిర్మాత అనుపమ్ ఖేర్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు.

ఈ మూవీకి కామెరాన్‌ బైసన్ కెమెరామెన్‌ కాగా.. ప్రొడక్షన్‌ డిజైనర్‌: రజిని, సహనిర్మాత: మయాంక్‌, రచన-దర్శకత్వం: రామ్‌ వంశీకృష్ణ. రాంచరణ్‌ ఓ వైప్‌ గ్లోబల్‌ స్టార్‌ ఇమేజ్‌ను కొనసాగిస్తూనే మరోవైపు కంటెంట్‌ ఓరియెంట్‌ సినిమాలను తెరకెక్కిస్తూ నిర్మాతగా తనదైన ముద్రవేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తుండటంతో అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.

భారతీయ కథను గ్లోబల్ ఆడియెన్స్‌కు అందిస్తుండటం ఎక్జయిటింగ్‌గా ఉంది. ఈ సినిమా ప్రపంచంలో ప్రపంచంలో ప్రతీ ఒక్కరికీ కనెక్ట్ అవుతుందని ఈ సందర్భంగా ట్వీట్ చేశాడు రాంచరణ్‌.

ది ఇండియా హౌస్‌ పూజా సెర్మనీ..

