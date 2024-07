July 2, 2024 / 04:24 PM IST

Prisha Singh | నిఖిల్ నటించిన స్పై సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది ప్రిషా సింగ్ (Prisha Singh)‌. ఈ చిత్రంలో రెహ్మాన్ కూతురుగా కనిపించింది ప్రిషా సింగ్‌. నటిగా తనను తాను నిరూపించుకోవాలనే ప్రయత్నంలో ఉన్న ఈ ముద్దుగుమ్మ ప్రస్తుతం హీరోయిన్‌గా తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునేందుకు రెడీ అవుతోంది. ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ యాక్టర్ అల్లు శిరీష్ (Allu Sirish)‌ హీరోగా బడ్డీ (Buddy) సినిమాలో ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది ప్రిషా సింగ్‌.

ఎప్పటికప్పుడు ట్రెండీ దుస్తుల్లో కనిపిస్తూ నెటిజన్లను ఇంప్రెస్‌ చేసే ఈ భామ తాజాగా బ్లాక్‌ కాస్టూమ్స్‌లో దిగిన స్టిల్స్‌ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. సంప్రదాయ చీరకట్టులో, మోడ్రన్‌ డ్రెస్‌లో, ట్రెండీ దుస్తుల్లో కెమెరాకు ఫోజులిస్తూ అందరినీ ఇంప్రెస్ చేస్తోంది. స్టూడియో గ్రీన్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్న బడ్డి ఫస్ట్‌ లుక్‌తోపాటు గ్లింప్స్ వీడియో (Buddy First Glimpse) ఇప్పటికే నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

ప్రిషా సింగ్‌ మెస్మరైజింగ్‌ లుక్స్‌..

Birthday wishes to the gorgeous and supremely talented #PrishaSingh 💞

May you be blessed with joy, laughter and continued success on and off screen 💫#HbdPrishaSingh @Prishaofficial9 @pro_thiru pic.twitter.com/wrCD4eltS9

— Cinemapayyan INC (@cinemapayyan) February 29, 2024