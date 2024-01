Game Changer | రాంచరణ్‌ గేమ్‌ ఛేంజర్‌ షూటింగ్‌ పూర్తయ్యేదెప్పుడో తెలుసా..?

January 30, 2024 / 05:54 PM IST

Game Changer | టాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ రాంచరణ్‌ (Ram Charan) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న చిత్రం గేమ్‌ఛేంజర్‌ (Game changer). స్టార్ డైరెక్టర్ శంకర్‌ (Shankar)‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ కియారా అద్వానీ ఫీమేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. పొలిటిక‌ల్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి సంబంధించి షూటింగ్ కొనసాగుతోంది. కాగా ఈ చిత్రం ఫైనల్ షెడ్యూల్ ఎప్పుటివరకు పూర్తి కాబోతుందనే దానిపై ఓ అప్‌డేట్‌ ఇప్పుడు ఫిలింనగర్ సర్కిల్‌లో రౌండప్ చేస్తోంది.

గేమ్‌ ఛేంజర్‌ నయా అప్‌డేట్‌ మార్చి 27న రానుంది. ఇక ఈ మూవీ నెక్ట్స్ షెడ్యూల్‌ ఫిబ్రవరి రెండో వారం నుంచి మొదలు కానుండగా.. మార్చి చివరికల్లా రాంచరణ్‌ పార్టు షూట్‌ పూర్తవుతంది. గేమ్‌ ఛేంజర్‌ షూటింగ్ ఏప్రిల్‌ కల్లా పూర్తవనున్నట్టు సమాచారం. మార్చి 27న రాంచరణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ మూవీ విడుదల తేదీని ప్రకటించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్టు సమాచారం. ఇక ఆర్‌సీ 16 షూటింగ్‌ మార్చి చివరలో షురూ కానుందట.

ఈ చిత్రంలో రాజోలు భామ అంజలి, బాలీవుడ్ నటుడు హ్యారీ జోష్‌, ఎస్‌జే సూర్య, నవీన్‌ చంద్ర, శ్రీకాంత్‌, స‌ముద్రఖని, జ‌య‌రాయ్‌, సునీల్‌ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంక‌టేశ్వర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై దిల్‌ రాజు తెర‌కెక్కిస్తున్నారు. గేమ్‌ ఛేంజర్‌కు పాపులర్ డైరెక్టర్‌ కార్తీక్ సుబ్బరాజు కథనందిస్తుండగా.. సాయిమాధ‌వ్ బుర్రా డైలాగ్స్ అందిస్తున్నారు. తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానున్న ఈ చిత్రానికి ఎస్‌ థమన్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు

South sensation @alwaysramcharan was seen arriving at the Mysore airport in a private jet. He will resume shooting for director Shankar’s ‘Game Changer’ which is going to be a political action thriller. #RamCharan #KiaraAdvani #movie #Mysore #airportlook pic.twitter.com/u3UuJRLvvb

— IndiaToday (@IndiaToday) November 23, 2023