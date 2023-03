March 12, 2023 / 06:03 PM IST

Ram Charan | 95వ అకాడమీ అవార్డుల (95th Academy Awards) వేడుకకు సమయం దగ్గరపడుతోంది. లాస్‌ ఏంజెల్స్‌లోని డాల్బి థియేటర్‌లో ఆస్కార్‌ వేడుకలకు అంతా రెడీ అయింది. ఇప్పటికే ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ యాక్టర్లు రాంచరణ్‌, జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌, ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి, నిర్మాత శోభు యార్లగడ్డ అండ్ టీం (Oscars 2023) వేడుకలో పాల్గొనేందుకు సిద్దంగా ఉన్నారు. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ టీం ఈవెంట్‌ షురూ అయ్యే కంటే ముందే ఏదో ఒక అప్‌డేట్స్ ఇస్తూ అభిమానులను ఖుషీ చేస్తున్నారు.

తారక్‌, రాంచరణ్‌ తమ విలువైన సమయాన్ని ఓ వైపు హాలీవుడ్‌ సెలబ్రిటీలతో.. మరోవైపు అభిమానులతో చిట్‌ చాట్‌ చేసేందుకు కేటాయిస్తున్నారు. రాంచరణ్‌ ఇవాళ లాస్‌ ఏంజెల్స్‌లో మూవీ లవర్స్‌, అభిమానులతో చిట్‌ చాట్‌ సెషన్‌లో పాల్గొన్నాడు. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ నుంచి బెస్ట్‌ ఒరిజినల్‌ సాంగ్ కేటగిరీలో ఫైనల్‌ నామినేషన్స్‌ లో నిలిచిన నాటు నాటు విజేతగా నిలవాలని కోరుకుంటూ.. అభిమానులు రాంచరణ్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. రాంచరణ్‌తో సరదాగా సంభాషించారు.

రాంచరణ్‌తో కలిసి ఫొటోలు, సెల్ఫీలు దిగారు. ఇప్పుడీ స్టిల్స్, వీడియోలు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. రేపు ఉదయం 5:30 గంటల నుంచి ఆస్కార్‌ ఈవెంట్‌ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. పాపులర్‌ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం డిస్నీ +హాట్‌ స్టార్‌తోపాటు స్టార్ మూవీస్‌, స్టార్‌ మూవీస్‌ సెలెక్ట్‌, స్టార్ వరల్డ్‌, స్టార్ వరల్డ్‌ ప్రీమియర్ హెచ్‌డీ, స్టార్ వన్‌, స్టార్ ప్లస్‌, స్టార్ గోల్డ్‌, స్టార్ ఉత్సవ్‌, ఫాక్స్‌, ఫాక్స్‌ క్రైం, ఎఫ్‌, విజయ్‌ టీవీ ఛానళ్లలో ప్రసారం కానుంది.

అభిమానుల మధ్య రాంచరణ్‌ ఇలా..

Meet & greet of Global Star @AlwaysRamCharan with the fans in Los Angeles. 🤩#MegaGlobalMeet #RamCharan #GlobalStarRamCharan#RRRForOscars #NaatuNaatu #NaatuNaatuForOscars #ManOfMassesBdayMonth pic.twitter.com/3rIQJClNxZ

— Sreedhar Sri (@SreedharSri4u) March 12, 2023