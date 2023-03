March 26, 2023 / 08:59 PM IST

టాలీవుడ్ హీరో రాంచ‌ర‌ణ్ (Ram Charan) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం ఆర్‌సీ 15 (RC15). పొలిటికల్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి కోలీవుడ్ స్టార్‌ డైరెక్టర్ శంక‌ర్ (Shankar) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. బాలీవుడ్ భామ కియారా అద్వానీ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న అప్‌డేట్ రానే వచ్చింది. రేపు రాంచరణ్‌ బర్త్ డే సందర్భంగా ఆర్‌సీ 15 టైటిల్, ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ లాంఛ్ చేయనున్నట్టు శ్రీ వెంకటేశ్వర్‌ క్రియేషన్స్ ట్విట్టర్ ద్వారా అప్‌డేట్‌ షేర్ చేసింది.

రేపు ఉదయం 8:19 గంటలు, మధ్యాహ్నం 3:06 గంటలు అంటూ రెండు సమయాలను ట్వీట్‌లో పెట్టారు మేకర్స్‌. ఒక్కో టైంలో ఒక్కో అప్‌డేట్‌ రిలీజ్‌ చేసేలా మేకర్స్‌ ప్లాన్ చేసినట్టు అర్థమవుతుంది. హైదరాబాద్‌లో రాంచరణ్‌, కియారా అద్వానీపై వచ్చే సాంగ్‌ను ప్రభుదేవా టీం నేతృత్వంలో షూట్‌ చేస్తున్నట్టు ఇప్పటికే అప్‌డేట్‌ కూడా బయటకు వచ్చింది. ఈ చిత్రానికి CEO, సర్కారోడు టైటిల్స్ పరిశీలనలో ఉన్నాయని ఇప్పటికే వార్తలు హల్ చల్‌ చేస్తుండగా.. రేపు దీనిపై క్లారిటీ ఇవ్వనుంది శంకర్ టీం.

ఈ చిత్రంలో అంజ‌లి మరో ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఎస్‌జే సూర్య, శ్రీకాంత్‌, స‌ముద్రఖని, న‌వీన్ చంద్ర‌, జ‌య‌రాయ్‌, సునీల్ ఇత‌ర కీల‌క పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ మూవీని శ్రీ వెంక‌టేశ్వర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై దిల్‌ రాజు అత్యంత భారీ బ‌డ్జెట్‌తో తెర‌కెక్కిస్తున్నారు. థమన్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి కార్తీక్ సుబ్బరాజు కథనందిస్తుండగా.. సాయిమాధ‌వ్ బుర్రా డైలాగ్స్ అందిస్తున్నారు.

Let’s celebrate Mega Powerstar @alwaysramcharan’s birthday tomorrow with the title and first look poster of #RC15 #SVC50.

💥💥8:19 AM & 3:06 PM💥💥 @shankarshanmugh @advani_kiara @DOP_Tirru @MusicThaman @SVC_official

— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) March 26, 2023