Upasana | టాలీవుడ్‌ క్యూట్‌ కపుల్‌ మెగా పవర్‌ స్టార్‌ రామ్‌చరణ్‌ (Ram Charan)-ఉపాసన (Upasana) దంపతుల గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అక్కర్లేదు. చరణ్‌ సినిమాలతో అంతర్జాతీయ ఖ్యాతిని సంపాదించుకోగా.. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలతో ఉపాసన తనకంటూ మంచి గుర్తింపు సంపాదించుకుంది. 11 ఏళ్ల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న ఈ జంట (power couple) ఎంతో అన్యోన్యంగా ఉంటూ నేటి తరం యువ జంటలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. కాగా, తాజాగా భర్త చరణ్‌పై ఉపాసన తనకున్న ప్రేమను చాటుకుంది.

చరణ్‌-ఉప్సీ దంపతులు ఇటీవలే ఓ అరుదైన ఘనత సాధించిన విషయం తెలిసిందే. ప్రతిష్టాత్మక ఫోర్బ్స్‌ మ్యాగజైన్‌ (Forbes Magazine) కవర్‌ పేజీపై వీరు కనిపించారు. ఇప్పటి వరకూ ఏ టాలీవుడ్‌ జంటకు ఆ ఛాన్స్‌ రాలేదు. మొదటిసారి అరుదైన గౌరవాన్ని అందుకున్నారు రామ్ చరణ్ దంపతులు. దీనిపై ఉప్సీ ప్రముఖ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌ వేదికగా స్పందించింది.

‘విజయవంతమైన ప్రతి పురుషుడి వెనుక ఓ స్త్రీ ఉంటుందని చెబుతారు. కానీ నేనేం చెబుతానంటే.. విజయవంతమైన ప్రతి మహిళ వెనుక మద్దతు, రక్షణ ఇచ్చే పురుషుడు ఉంటాడు’ అంటూ పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఫోర్బ్స్‌ మ్యాగజైన్‌ కవర్‌పేజ్‌ ఫొటోను షేర్‌ చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు మెగా కోడలిపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఆదర్శ దంపతులు అంటూ కొనియాడుతున్నారు.

