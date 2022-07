July 29, 2022 / 07:10 PM IST

టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్‌ ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్ (Rakul Preet Singh) ప్రైవేట్ సాంగ్‌ మాషుక (Mashooka Song) హిందీ వెర్ష‌న్‌ను రిలీజ్ చేయ‌గా..మంచి స్పంద‌న వ‌స్తోంది. కాగా ఇపుడు తెలుగు, త‌మిళ‌ వెర్ష‌న్ సాంగ్ తో కూడా అందరినీ పలుక‌రిస్తోంది ర‌కుల్‌. మాషుక బైలింగ్యువ‌ల్ సాంగ్‌ను నేడు స్టార్ హీరో అల్లు అర్జున్ (Allu Arjun) లాంఛ్ చేశాడు.

నీ న‌వ్వుకు ప‌డిపోయా..నీ చూపుకు ప‌డిపోయా..నా నిద‌రే చెడిపోయా..మాషుక మై హూ తేరీ మాషుక అంటూ సాగుతున్న ఈ పాట‌ను తెలుగు, త‌మిళ భాష‌ల్లో ఆదిత్య అయ్యంగార్‌, అసీస్ కౌర్ పాడారు.

త‌నిష్క్ బాగ్చీ మ్యూజిక్ కంపోజిష‌న్‌లో రూపొందించిన ఈ పాట‌కు డింపుల్ కొటేచా కొరియోగ్ర‌ఫీ చేశారు.

నా అభిమాన వ్యక్తి రకుల్‌ప్రీత్ అండ్ టీంకు నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. నాకు ఇష్టమైన మొదటి మ్యూజిక్ వీడియో #మషూకాను లాంఛ్ చేసినందుకు సంతోషంగా ఉంది. ఇది మీ అందరి మ‌నస్సుల‌కు హ‌త్తుకుంటుంద‌ని ఆశిస్తున్నాన‌ని ట్వీట్ చేశాడు బ‌న్నీ.

My heartfelt wishes to my favourite person @Rakulpreet & the entire team. Happy to launch my fav’s first music video #Mashooka. Hope it touches all your hearts.

Telugu : https://t.co/5Z8UlLA6ey

Tamil: https://t.co/zPWYw0vXS9@jackkybhagnani @jjust_music @tanishkbagchi

— Allu Arjun (@alluarjun) July 29, 2022