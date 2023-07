Rajamouli | కల్కి.. ఇంకా ఆ ఒక్క ప్రశ్న మిగిలి ఉందన్న జక్కన్న.. ఆశ్చర్యపోతున్న దర్శక నిర్మాతలు

July 22, 2023 / 01:22 PM IST

Rajamouli | మహానటి ఫేం నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ (Prabhas) కథానాయకుడిగా వస్తున్న చిత్రం ‘ప్రాజెక్ట్ K’(Project K). ఈ చిత్రానికి ‘కల్కి 2898 AD’ (Kalki 2898 AD) పేరు ఖరారు చేసిన విషయం తెలిసిందే. అమెరికాలోని శాన్ డిగో కామిక్ కాన్ ఈవెంట్ లో ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన గ్లింప్స్ ను విడుదల చేశారు. దీంతో సోషల్ మీడియా వేదికగా పలువురు చిత్ర యూనిట్ కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

ఈ నేపథ్యంలో టాలీవుడ్ దర్శకధీరుడు ఎస్.ఎస్ రాజమౌళి (Rajamouli) ఆసక్తికరంగా స్పందించారు. ‘గ్రేట్ జాబ్.. నాగీ (Nag Aswin), నిర్మాణ సంస్థ వైజయంతీ మూవీస్. ఈ తరహా సినిమాలు తీయడం చాలా పెద్ద టాస్క్. అయినా మీరు సాధించగలిగారు. డార్లింగ్ ప్రభాస్ లుక్స్ అదిరిపోయాయి. అయితే, ఒకే ఒక్క ప్రశ్న మిగిలి ఉంది.. సినిమా రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడు..?’ అంటూ రాజమౌళి కల్కి చిత్ర యూనిట్ ను ప్రశ్నించారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్ వైరల్ అవుతోంది.

రాజమౌళి ఒక్కో సినిమాని రిలీజ్ చేసేందుకు ఏళ్ల తరబడి సమయం తీసుకోవడం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో కల్కి చిత్రం రిలీజ్ డేట్ గురించి జక్కన్న ప్రశ్నించడంపై దర్శక, నిర్మాతలు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమదైన శైలిలో స్పందిస్తున్నారు. రాజమౌళి ట్వీట్ పై బాహుబలి నిర్మాత శోభు యార్లగడ్డ స్పందిస్తూ.. ‘రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడు..? అని ఎవరు అడుగుతున్నారో చూశారా’ అంటూ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు.

కల్కి 2898 ఏడీ చిత్రంలో బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్లు దీపికా పదుకొణె , దిశా పటానీ, అమితాబ్‌ బచ్చన్‌, లజెండరీ యాక్టర్‌ కమల్‌ హాసన్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని వైజయంతీ మూవీస్‌ పతాకంపై సి.అశ్వనీదత్‌ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని 2024 జనవరి 12న విడుదల చేయబోతున్నట్టు మేకర్స్‌ ఇప్పటికే ప్రకటించారు.

Great job Nagi and Vyjayanthi movies. Creating an authentic futuristic movie is such a difficult task and you guys made it possible..👏🏻👏🏻

Darling looks smashing..

Only one question remains…

Release date…🥰 #Kalki2898AD https://t.co/kKefpCvovr

— rajamouli ss (@ssrajamouli) July 21, 2023