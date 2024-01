January 27, 2024 / 03:17 PM IST

Radikaa Sarathkumar | సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్‌, టీవీ, డిజిట‌ల్ ప్లాట్ ఫాం..మాధ్య‌మం ఏదైనా తన కోసం డిజైన్ చేసి పాత్ర‌ల‌కు ప్రాణం పోసే న‌టీమణుల్లో చాలా అరుదనే చెప్పాలి. అలాంటి వారిలో టాప్ ప్లేస్ లో ఉంటారు కోలీవుడ్ న‌టి రాధికా శ‌ర‌త్‌కుమార్ (Radhika Sarathkumar). సినిమాలు, సీరియ‌ల్స్ తో పాటు ఓటీటీ ప్రాజెక్టులు కూడా చేసుకుంటూ బిజీగా ఉంది ఈ సీనియ‌ర్ న‌టి. అయితే రాధికా తాజాగా చేసిన ఓ పోస్ట్ ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది.

రీసెంట్‌గా ఓ సినిమా చూసిన రాధికా శ‌ర‌త్‌కుమార్ ఆ సినిమాపై స్పందిస్తూ.. మీరు ఏదైనా సినిమా చూసి మీరు విసిగిపోయారా? నాకు అయితే ఒక చిత్రాన్ని మధ్యలోనే ఆపేయాలనిపించింది. చాలా కోపంగా ఉంది అంటూ రాధికా సోష‌ల్ మీడియాలో రాసుకొచ్చింది. అయితే ఏ సినిమా అనేది మాత్రం రాధికా వెల్ల‌డించ‌లేదు. ఇక ఈ పోస్ట్‌పై నెటిజ‌న్లు తీవ్ర‌స్థాయిలో విరుచుకుప‌డుతున్నారు. రాధికాకు కోపం తెప్పించింది యానిమ‌ల్ సినిమానే అంటూ ఎక్స్ వేదిక‌గా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. కాగా దీనిపై రాధికానే క్లారిటీ ఇవ్వ‌వ‌ల‌సి ఉంది.

Have anyone cringed watching a movie? I wanted to throw up watching a particular movie😡😡😡😡so so angry

— Radikaa Sarathkumar (@realradikaa) January 27, 2024