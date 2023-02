Puli Meka | నాని బర్త్‌ డే ఎఫెక్ట్‌.. ఒక రోజు ముందే పులి మేక వెబ్‌ సిరీస్

February 23, 2023 / 08:55 PM IST

Puli Meka | టాలీవుడ్‌ యంగ్ హీరో ఆది సాయికుమార్ నటిస్తోన్న వెబ్‌ ప్రాజెక్ట్‌ పులి మేక (Puli Meka). లావణ్య త్రిపాఠి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. కే చక్రవర్తిరెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రానికి కోన వెంకట్‌ కథనందిస్తున్నాడు. పులి మేక సిరీస్‌ జీ5 (Zee5) ప్లాట్‌ఫాంలో ముందుగా ప్రకటించిన ప్రకారం రేపు ప్రీమియర్ కావాల్సి ఉంది. ఆది సాయికుమార్‌ టీం ఈ వెబ్‌ ప్రాజెక్ట్‌పై క్యూరియాసిటీ పెంచుతూ.. ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చేందుకు సరికొత్త ప్లాన్ చేసింది.

డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫాం హిస్టరీలో మొట్టమొదటిసారిగా ఓ సెలబ్రిటీ చేతుల మీదుగా పులి మేక వెబ్‌సిరీస్‌ను లాంఛ్ చేశారు. పులి మేక సిరీస్‌ను పాపులర్‌ స్టార్ హీరో లాంఛ్ చేశారు. ఇంతకీ ఆ స్టార్ హీరో ఎవరై ఉంటారా..? అని ఆలోచిస్తున్నారా..? రేపు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న న్యాచురల్ స్టార్ నాని. ఈ స్టార్ హీరో పుట్టినరోజు క్రేజ్‌ను క్యాష్‌ చేసుకుని.. పులిమేక సిరీస్‌ను లాంఛ్ చేసింది కోన వెంకట్‌ టీం. పులి మేక సిరీస్‌ను జీ5ను నేను తప్పకుండా.. మీరంతా కూడా తప్పుకుండా చూడండి.. అంటున్నాడు నాని.

ఇలా సరికొత్తగా ప్రమోషన్స్ చేసి పులి మేక సిరీస్‌పై ఆడియెన్స్ లో అంచనాలు పెంచుతోంది ఆది సాయికుమార్‌ టీం. ఈ నేపథ్యంలో నాని పుట్టినరోజు సందర్భంగా పులి మేక సిరీస్‌ ముందుగా నిర్ణయించిన దాని కంటే ఒక రోజు ముందే.. అంటే నేటి నుంచే జీ5లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌లో సుమన్‌, రాజా చెంబోలు, సిరి హన్మంతు ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

పులి మేక వెబ్‌ సిరీస్ లాంఛ్ వీడియో

Thank you @NameisNani garu for launching #PuliMeka

Watch #PuliMekaOnZee5 – STREAMING NOW@Zee5Telugu @Itslavanya @iamaadisaikumar @RajaChembolu @ImSpandanaa @mrnoelsean @konavenkat99 @KonaFilmCorp @ChotaKPrasad @brahmakadali @Plakkaraju @NeerajaKona pic.twitter.com/2nY7u0ip8e

— k.Chakravarthy Reddy (@Chakrif1) February 23, 2023