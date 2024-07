Priyadarshi Nabha Natesh Darling Review Is Out Now

Darling Review | డార్లింగ్‌లో ప్రియదర్శి, నభానటేశ్‌ ఫన్‌ రైడ్ వర్కవుట్ అయిందా..?

Darling | టాలీవుడ్ యాక్టర్‌ ప్రియ‌ద‌ర్శి (Priyadarshi) ఇస్మార్ట్‌ భామ న‌భా న‌టేష్‌, అనన్య నాగళ్ల కాంబోలో నటించిన తాజా చిత్రం డార్లింగ్ (Darling). అశ్విన్ రామ్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహించిన ఈ చిత్రం నేడు ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వచ్చింది. మరి సినిమా ఎలా ఉందో ఓ లుక్కేస్తే..

July 19, 2024 / 10:23 AM IST

Darling | తనదైన కామెడీ స్టైల్‌తో తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించిన ప్రియదర్శి మల్లేశం, బలగం సినిమాలతో లీడ్‌ రోల్‌లో నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు టాలీవుడ్ యాక్టర్‌ ప్రియ‌ద‌ర్శి (Priyadarshi). ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ ఇస్మార్ట్‌ భామ న‌భా న‌టేష్‌, అనన్య నాగళ్ల కాంబోలో నటించిన తాజా చిత్రం డార్లింగ్ (Darling). అశ్విన్ రామ్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహించిన ఈ చిత్రం నేడు ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వచ్చింది. డార్లింగ్‌ మిక్స్‌ డ్‌ టాక్‌తో స్క్రీనింగ్ అవుతున్నట్టు ఇప్పటివరకు వచ్చిన రివ్యూస్ చెబుతున్నాయి. మరి సినిమా ఎలా ఉందో ఓ లుక్కేస్తే..

కథేంటి..?

ట్రావెల్‌ ఏజెన్సీలో పని చేసే రాఘవ (ప్రియదర్శి) అందమైన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకొని పారిస్‌కు హనీమూన్‌కు వెళ్లాలనుకుంటాడు. తన తండ్రి చూసిన అమ్మాయి సైకాలజిస్ట్‌ నందిని (అనన్యనాగళ్ల)తో పెళ్లికి రెడీ అవుతాడు. కానీ నందిని ట్విస్టు ఇస్తూ చివరి నిమిషంలో ప్రేమించిన వాడితో వెళ్లిపోవడంతో వెడ్డింగ్‌ నిలిచిపోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో జీవితంపై విరక్తి చెందిన రాఘవ ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకున్న టైంలో ఆనంది (నభా నటేష్‌) అతడి లైఫ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇస్తుంది. ఆ వెంటనే రాఘవ ఆనందికి ప్రపోజ్ చేయడం, ఆ వెంటనే పెళ్లి జరిగిపోతాయి. అయితే ఆనందికి మల్టీఫుల్ స్ల్పిట్‌ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్‌ కారణంగా ఆమె చేతిలో దెబ్బలు తింటాడు రాఘవ. ఇంతకీ ఆనందిలో ఉన్న పర్సనాలిటీస్‌ ఏంటీ.. రాఘవ ఎలాంటి కష్టాలు పడ్డాడనే నేపథ్యంలో సాగేదే స్టోరీ.

ఎలా ఉందంటే..?

చక్కగా పెళ్లి చేసుకొని భార్యతో కలిసి హనీమూన్‌కు వెళ్లాలనుకునే యువకుడి లైఫ్‌లోకి ఊహించని అమ్మాయి భార్యగా వస్తే ఎలాంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయనే దాన్ని అశ్విన్‌ రామ్‌ తనదైన శైలిలో కామెడీ పండించేందుకు ప్రయత్నించాడని మూవీ లవర్స్‌ చెబుతున్నారు. మరింత కథానుగుణంగా మరింత కామెడీ క్రియేట్ చేసే అవకాశమున్నప్పటికీ.. ఆ విషయంలో కాస్త వెనకబడ్డాడని అంటున్నారు. హీరోయిన్‌కున్న సమస్యను పోగొట్టేందుకు హీరో చేసే ప్రయత్నాలు కొంచెం సిల్లీగా ఉన్నాయని పలువురు నెటిజన్లు అంటున్నారు.

డార్లింగ్ యూనిక్‌ ఎక్స్‌ పీరియన్స్‌ అని.. ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీటెల్లింగ్‌తో డైరెక్టర్‌ మంచి ప్రయత్నం చేశాడంటున్నారు సినీ జనాలు. కానీ సినిమాను కథానుగుణంగా మరింత బాగా చూపించొచ్చని చెబుతున్నారు. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నప్పటికీ డార్లింగ్ సినిమా సాగుతున్నంత సేపు ప్రేక్షకుల సహనాన్ని పరీక్షిస్తుందట. సినిమా కొన్ని అనవసరం ఎలిమెంట్స్‌ సాగతీతగా అనిపిస్తుందని మూవీ లవర్ష్‌ అంటున్నారు. రైటింగ్‌ స్క్రిల్స్‌ పేలవంగా ఉన్నా.. విజువల్స్‌ మాత్రం రిచ్‌గా చూపించారని ఇప్పటివరకు వచ్చిన టాక్ చెబుతోంది. మొత్తానికి ప్రియదర్శి స్టైల్‌ ఆఫ్ కామెడీని మిస్సయిన ఫీల్‌తో బోరింగ్‌గా అనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. మిగితా అంశాల మాటెలా ఓపిక ఉంటే ఓ సారి థియేటర్‌లో చూసేయెచ్చంటున్నారు ట్రేడ్ పండితులు.

ఎక్స్‌లో టాక్‌ ఇలా…

#Darling : Review ” Darling” tests the audience’s patience throughout, as neither the comedy nor the plot succeeds. The film is unnecessarily too lengthy. Production values are Good. #DarlingReview #Rating 2/5 pic.twitter.com/il3gAfpJnl — FILM JOURNALIST VENKAT (@CinemaPosts) July 19, 2024

#Priyadarshi – #NabhaNatesh #DARLINGREVIEW 🎬👇#Darling is a unique experience. Though it’s overstuffed, too much written, and a lot to take in, @PriyadarshiPN and #VivekSagar BGM make some scenes truly impactful. ✨ You need to sit through it, but despite its flaws, there’s… pic.twitter.com/FrWgsT2bT3 — The Creative Shelf (@tcsblogs) July 19, 2024

#Darling First Half Report: The movie has been decent so far, with a good dose of comedy. #Priyadarshi and #NabhaNatesh have given solid performances. Eager to see how the second half plays out. #DarlingReview pic.twitter.com/pnjKuoZbcS — CHITRAMBHALARE (@chitrambhalareI) July 18, 2024

#DarlingReview: The first response for DARLING is simply good,

– Comedy worked out

– Emotion scenes in Climax are executed well & Highlight the film.

– plain Comedy entertainer@PriyadarshiPN @NabhaNatesh#Priyadarshi #NabhaNatesh#Darling pic.twitter.com/p722Y538fe — MJ Cartels (@Mjcartels) July 18, 2024

