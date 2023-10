October 2, 2023 / 10:52 AM IST

Prema Vimanam | టాలీవుడ్ కుర్ర హీరో సంగీత్‌ శోభన్‌ (Sangeeth Shoban), శాన్వి మేఘన (Shanvi Meghana) లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం ప్రేమ విమానం (Prema Vimanam). ఈ సినిమాను జీ5 ప్రీమియర్ చేయ‌నుంది. న్యూ ఏజ్‌ లవ్‌ స్టోరీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాను అభిషేక్‌ పిక్చర్స్‌, జీ5 సంయుక్తంగా నిర్మిచింది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా ఫ‌స్ట్ లుక్‌ను టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు (Mahesh Babu) లాంఛ్ చేయ‌గా అది ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకుంది. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ మూవీ ట్రైల‌ర్‌ను అక్టోబర్ 04న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో తెలిపారు. ఇక ఈ సినిమా ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ జీ5 వేదిక‌గా అక్టోబర్ 13న ప్రీమియర్(Prema Vimanam Premier) కానుంది. సంతోష్‌ కట(SanthoSh Kata) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ విభిన్న ప్రేమకథా చిత్రంగా రాబోతుంది. ఈ మూవీలో వెన్నెల కిశోర్‌, అనసూయ భరద్వాజ్‌, దేవాన్ష్‌ నామా, అనిరుధ్‌ నామా, కల్పలత, సుప్రీత్‌, శైలజప్రియ ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తుండ‌గా.. అనూప్‌రూబెన్స్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. జగదీష్‌ చీకటి కెమెరామెన్‌.

Get ready to soar on the wings of love with the #PremaVimanam trailer dropping on Oct 4! ❤️✈️#PremaVimanamOnZee5 @AbhishekPicture @Zee5Telugu #SangeethShobhan @saanvemegghana @santoshkata @anusuyakhasba @vennelakishore @anuprubens @beyondmediapres pic.twitter.com/Tn0YtOC3GM

