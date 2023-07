July 4, 2023 / 05:52 PM IST

Salaar Teaser | కేజీఎఫ్‌ సినిమాతో కన్నడ ఇండస్ట్రీని ఆకాశమంత ఎత్తులో నిలబెట్టాడు డైరెక్టర్‌ ప్రశాంత్‌ నీల్‌. చిన్న సినిమాగా విడుదల చేసి సంచలన విజయాన్ని అందుకున్నాడు. కేజీఎఫ్‌, కేజీఎఫ్‌-2 సినిమాల తర్వాత ప్రశాంత్‌ నీల్‌ సినిమాల గురించి భారతీయ సినీ అభిమానులు అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రభాస్‌తో చేస్తున్న సలార్‌ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా అని కండ్లు కాయలు కాసేలా ఎదురుచూస్తున్నారు. కానీ ఈ సినిమా నుంచి ఒక్క విషయం కూడా బయటకు రాకుండా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు ప్రశాంత్‌నీల్‌. సినిమా విడుదలకు టైమ్‌ దగ్గరపడుతుండటంతో ఇప్పుడు సలార్‌ గురించి అప్‌డేట్స్‌ వదులుతున్నాడు. జూలై 6వ తేదీన సినిమా టీజర్‌ను రిలీజ్‌ చేస్తామని చిత్ర యూనిట్‌ ప్రకటించింది. ఈ ప్రకటన రావడం ఆలస్యం లేదు.. సోషల్‌ మీడియాలో ఒక విషయం వైరల్‌గా మారింది.

సలార్‌ టీజర్‌కు ఓ ప్రత్యేకత ఉందని ప్రభాస్‌ ఫ్యాన్స్‌ చెప్పుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రభాస్‌ సలార్‌కు, యశ్‌ కేజీఎఫ్‌ చిత్రానికి ముడిపెట్టాడని చెవులు కొరుక్కుంటున్నారు. ఇంతకీ ఈ రెండు సినిమాల మధ్య ఏం లింక్‌ ఉందని అనుకుంటున్నారా? సలార్‌ టీజర్‌ను జూలై 6వ తేదీన తెల్లవారుజామున 5:12 గంటలకు విడుదల చేస్తామని చిత్ర యూనిట్‌ ప్రకటించింది. ఈ టైమ్‌కి కేజీఎఫ్‌-2 క్లైమాక్స్‌కి ఓ సంబంధం ఉంది.

తన దగ్గర ఉన్న బంగారం మొత్తంతో రాఖీభాయ్‌ సముద్రంలో వెళ్తున్నప్పుడు ఓడలో గడియారంలో ఒక టైమ్‌ కనిపిస్తుంది. ఆ సమయం కూడా సరిగ్గా 5:12 గంటలే కావడం గమనార్హం. సరిగ్గా అదే సమయంలో సలార్‌ టీజర్‌ను రిలీజ్‌ చేస్తుండటంతో ప్రశాంత్‌ నీల్‌ మామూలోడు కాదని ఫ్యాన్స్‌ అనుకుంటున్నారు. సలార్‌, రాఖీ భాయ్‌ మధ్య సినిమాలో ఏదో ఒక రిలేషన్‌ ఉండి ఉంటుందని కూడా ఫ్యాన్స్‌ ఎప్పట్నుంచో అనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు టీజర్‌ రిలీజ్‌ చేస్తున్న సమయం చూశాక కచ్చితంగా ఈ రెండు సినిమాలకు ప్రశాంత్‌ నీల్‌ లింక్‌ పెట్టి మల్టీవర్స్‌ ప్లాన్‌ చేశాడని ఫిక్సయిపోతున్నారు. మరి నిజంగా సినిమాలో లింక్‌ ఉందో లేదో తెలియాలంటే కొద్దిరోజులు ఆగాల్సిందే.!

In #Yash‘s #KGFChapter2 climax Rocky Bhai gets attacked at 5:12 AM and submerged in the sea.

Now #Prabhas‘ #SalaarTeaser is planned to release at the same time on July 6th..

Looks like a master plan from #PrashanthNeel to create a BRILLIANT connection between #KGF2 and #Salaar. pic.twitter.com/ctprzO6NLw

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) July 3, 2023